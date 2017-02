Milan nei guai: Giacomo Bonaventura fuori 4 mesi, la sua stagione è presumibilmente finita

La peggiore delle ipotesi si è materializzata per il Milan che perde Giacomo Bonaventura per il resto della stagione. Operato stamane a Torku, in Finlandia, dal professor Sakari Orava, per riattaccare all’osso i tendini dell’adduttore sinistro lesionato domenica contro l’Udinese: il centrocampista dovrà restare fermo ai box quattro mesi salvo complicazioni, lo si rivedrà in campo dunque a giugno: quando si inizierà a pianificare la nuova stagione sportiva. Una pessima notizia per Vincenzo Montella che dovrà giocarsi la fase decisiva del campionato, senza l’esterno offensivo più talentuoso nonché uno dei centrocampisti più duttili in rosa. Già da domenica prossima a sostituirlo ci proveranno i neoarrivati, Gerard Deulofeu e Lucas Ocampos: due giocatori giunti in prestito e che avranno le chance e lo spazio per convincere il Milan a riconfermarli nella prossima stagione.

Il comunicato

Il Milan comunica, in una nota sul sito ufficiale, "che in data odierna Giacomo Bonaventura è stato sottoposto a Turku in Finlandia ad intervento chirurgico dal professor Sakari Orava, assistito dal responsabile sanitario del Milan dottor Rodolfo Tavana. L'intervento si è reso necessario per il distacco completo del tendine del lungo adduttore sinistro dall'osso che è stato reinserito e per il distacco parziale dei tendini di obliquo esterno ed interno che sono stati anch'essi ancorati all'osso". "Il professor Orava, che ha eseguito l?intervento chirurgico, si è detto soddisfatto della riuscita dello stesso", si legge ancora. "I tempi per la ripresa agonistica sono stimati in 4 mesi salvo complicazioni".