Milan, Niang sfoglia la margherita: Genoa o Torino, col West Ham sullo sfondo

La conferma è arrivata direttamente da Vincenzo Montella, che alla vigilia del quarto di Coppa Italia contro la Juventus non si è tirato indietro di fronte alle domande dei giornalisti: M'Baye Niang è nuovamente in partenza, pronto a essere prestato dal Milan per la terza volta dopo aver già vestito in affitto le maglie del Montpellier (da gennaio a giugno 2014) e del Genoa (seconda parte della stagione 2014/15).

" Niang e la società stanno valutando la possibilità di andare via. C'è questa opportunità. Per questo non credo di convocarlo per la gara di domani sera, voglio lasciarlo tranquillo di decidere. Da parte mia avrà sempre la massima considerazione, non lo considero un giocatore perso: ha solo avuto qualche alto e basso "

Il possibile ritorno al Genoa

Il club con cui il Milan sta trattando con maggiore concretezza, come si sa da ieri sera, è il Genoa. Sarebbe l'ennesimo affare tra Adriano Galliani ed Enrico Preziosi, e sarebbe, come detto, un ritorno per Niang: sotto la Lanterna, nel primo semestre del 2015, l'attaccante francese aveva messo a segno 5 reti in 14 presenze, andando peraltro a bersaglio anche a San Siro contro la disastrata squadra allenata ai tempi da Pippo Inzaghi (1-3 a favore del Genoa il risultato finale). In cambio, Montella accoglierebbe un altro esterno offensivo: Lucas Ocampos, talento a bizzeffe ma qualche pausa di troppo già evidenziata, prima di arrivare in Italia, tra Monaco e Marsiglia. L'OM è ancora proprietario del cartellino dell'argentino e non si è opposto a un suo possibile approdo in rossonero.

Niang Milan Genoa 2015 LaPresseLaPresse

Mihajlovic lo rivuole

Tocca a Niang decidere. Scelta non scontata, soprattutto perché il Genoa non è l'unico a volerlo: secondo la 'Gazzetta dello Sport', anche il Torino è interessato all'attaccante rossonero. Facile fare due più due: sulla panchina granata siede quel Sinisa Mihajlovic che ha già allenato il francese al Milan, e che, per un tratto della scorsa stagione, proprio con la coppia offensiva completata da Carlos Bacca sembrava aver trovato la quadratura di un cerchio particolarmente complesso da disegnare. Il Torino utilizza il 4-3-3 e non il 4-4-2, ma per Niang ci sarebbe spazio lo stesso: il deludente Ljajic degli ultimi tempi, tra prestazioni no, rigori sbagliati e paternalistici rimproveri di Sinisa, rischierebbe seriamente il posto.

Le sirene inglesi

Occhio però anche alle sirene che provengono dall'Inghilterra. In particolare dal West Ham, che dopo aver invano provato a portare a Londra Bacca si era già riversato nelle scorse settimane su Niang. Trovando però la porta chiusa, per la volontà del Milan di non lasciar partire a titolo definitivo un giocatore considerato ancora importante nonostante un periodo nerissimo. Bene ricordare come, a gennaio di un anno fa, anche il Leicester avesse mancato il suo acquisto per la medesima motivazione. Secondo 'Sky Sport', gli Hammers non sono l'unico club di Premier League interessato: anche Everton e Crystal Palace ci stanno provando.

Qual è l'opzione migliore?

Cambiare Paese e campionato non sembra però la scelta migliore possibile per un giocatore bisognoso di ritrovarsi. Specialmente perché, nella Premier League dei ritmi pazzi, lo svagato Niang degli ultimi tempi faticherebbe non poco a inserirsi. In corsa sembrano così rimanere solo Genoa e Torino: il bel ricordo lasciato nel suo primo passaggio in Liguria da una parte e la stima di Mihajlovic dall'altra rendono particolarmente concrete le ipotesi nostrane. Con il Grifone favorito, nonostante il giocatore non sembri al momento convintissimo di tornarci: ha in mano la carta Ocampos ed è abituato a concludere affari su affari con il Milan. Tocca a Niang sfogliare la margherita delle pretendenti.