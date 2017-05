Milan, passi avanti per Kessié: i rossoneri hanno il sì del giocatore

Iniziata come un possibile sgarbo alla Roma, la trattativa tra il Milan e l’atalantino Frank Kessié sembra essere invece andata ben oltre. Infatti, l’ivoriano è il primo nome sulla lista di Massimiliano Mirabelli, molto impegnato in questi giorni. Il ds del Milan, per bruciare la concorrenza (in particolare proprio quella della Roma, che aveva fissato un incontro per domani) , oggi pomeriggio ha incontrato il patron dell’Atalanta Percassi. L’offerta rossonera è di 27 milioni di base fissa con possibili bonus che farebbero avvicinare l’ammontare totale dell’offerta a 30 milioni. Per quanto riguarda lo stipendio, invece, come anticipato nei giorni scorsi, Kessiè guadagnerebbe circa 1 milione e 900 mila euro netti l’anno.

Queste offerte, che non rappresentano un esborso proibitivo per la nuova proprietà cinese e sembrerebbero soddisfare l’Atalanta. Il prezzo del cartellino è stato considerato equo da Percassi, che chiedeva una cifra attorno ai 30 milioni di euro. Per quanto riguarda il giocatore, invece, Kessié ha già fatto sapere tramite il suo agente di essere ben disposto ad accettare la destinazione.

Anche la Roma pare essere a buon punto sul fronte Kessié. Infatti, quest’offerta del Milan va a pareggiare quella che i giallorossi avevano già presentato alla dirigenza bergamasca. Offerta economica pareggiata, ma c’è una differenza: il Milan, infatti, ha dalla sua il sì del giocatore. È ancora obiettivamente presto per parlare di affare fatto, ma la trattativa sembra essere molto ben avviata…

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)

