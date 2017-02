Milan, quanto è dura senza Bonaventura: l'impegno gravoso di Ocampos e Deulofeu

Il Milan si sta rassegnando all’idea di perdere Bonaventura fino alla prossima stagione. L’apprensione per le condizioni del giocatore, infortunatosi nella gara di domenica scorsa, persa contro l’Udinese, cresce con il passare delle ore. La lesione del tendine del lungo adduttore della coscia sinistra lo costringerà oggi ad andare sotto i ferri. In Finlandia sarà il Prof. Sakari Orava, da alcuni chiamato “il mago dei tendini”, a operare Bonaventura nella speranza di poter accorciare anche i tempi di recupero. Come racconta la 'Gazzetta dello Sport', però, filtra del pessimismo a causa di un sms inviato dallo stesso dottore: "Penso che potrà tornare a giocare dalla prossima stagione, normalmente. A meno che non si trovi qualcosa di inaspettato durante l’operazione".

Se venisse confermato, sarebbe davvero un duro colpo per le ambizioni dei rossoneri che inizialmente puntavano a riavere il loro fondamentale Jack nel mese di aprile. Bonaventura ha caratteristiche uniche e insostituibili nello scacchiere del Diavolo che non ha avuto né il tempo né soprattutto le possibilità economiche per correre ai ripari. Il mercato ha portato in dote Ocampos e Deulofeu, due colpi a parametro zero che dovranno cercare di non farlo rimpiangere. Il loro compito non sarà facile e Montella non si discosterà molto dal modulo fin qui utilizzato. La variante al 4-3-3 potrebbe essere l’albero di Natale, un 4-3-2-1 con Ocampos (in pole su Deulofeu) e Suso alle spalle di Bacca.

Sakari Orava, nel corso degli anni, ha operato anche Gigi Casiraghi, Beckham, de Jong, Gebreselassie, Andrew Howe e tanti altri sportivi, come Peter Fill sul quale era intervenuto prima dei Giochi di Vancouver per un infortunio simile: “E’ tornato quattro mesi dopo. Nel calcio però probabilmente non è possibile tornare così presto". L’obiettivo del Milan è riconquistare le Coppe europee attraverso un piazzamento nelle zone nobili della classifica e, con un Jack-jolly in meno, centrocampista, esterno e all’occorrenza anche falso nueve, nel mazzo ci sono molti meno assi.