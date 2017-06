Milan re del mercato, ma Montella potrebbe dover cambiare modulo

La società rossonera è indubbiamente quella che si sta muovendo di più, e forse meglio, sul mercato estivo. Questione di necessità – doverosa una ricostruzione della rosa - e di possibilità economiche, con le casse del club che grazie alla nuova proprietà e al prestito americano sembrano essere tornate floride (seppur con un “debito” molto oneroso da rifondere nei prossimi mesi), tanto da far investire al Diavolo già 105 milioni di euro, più di ogni altra società in Europa.

Manca il regista

Come abbiamo scritto qualche giorno fa però, resta qualche dubbio su come Vincenzo Montella schiererà la sua squadra, alla quale manca ancora un regista di grande livello. Poteva essere Biglia, ma la trattativa con la Lazio sembra essersi arenata e potrebbe sfumare definitivamente, rimettendo in prima linea chi c’era già… Montolivo. Il club di via Aldo Rossi però non si è fermato e nelle prossime ore dovrebbero arrivare gli annunci di Conti – esterno dell’Atalanta con cui esiste già un accordo da tempo – e Calhanoglu, talento turco del Bayer Leverkusen che andrebbe a rimpolpare il reparto offensivo in una posizione, quella del trequartista, che non si confà al modulo (4-3-3 o 3-4-3) che l’allenatore rossonero ha attuato nella passata stagione.

Serie A, Lazio, Lucas BigliaLaPresse

Un 10 che esclude Suso

L’arrivo di un “10” porterebbe quindi a una formazione con due punte, che agevolerebbe l’utilizzo di un Kalinic (il preferito per il ruolo da centravanti), affiancato da André Silva o Borini e a quel punto sì, di Calhanoglu dietro di loro. Questo cambio di modulo porterebbe all’eventuale rinuncia a uno dei giocatori determinanti del Milan 2016/17, Suso: 7 gol e 11 assist in 37 gare disputate. Lui ha dichiarato più volte di voler restare, per riconoscenza verso tifosi e club, ma non è da escludere che nel corso dell’estate, se il Milan virerà verso un sistema di gioco diverso, la sua permanenza potrebbe non essere più del tutto certa (anche perché prese accordi con Galliani, prima del closing). La Roma è sulle sue tracce, il Tottenham anche, Montella non vuole cederlo perché sa di avere a disposizione un jolly.

Suso Milan Palermo 2017LaPresse

3-5-2, con Kjaer?

Prende così campo l’ipotesi del 3-5-2. Detto dei due attaccanti, a centrocampo i protagonisti sarebbero Rodriguez e Conti sulle fasce, Bonaventura, Montolivo (Biglia?) e Kessié in mezzo; mentre dietro occorrerebbe un altro difensore centrale, da affiancare a Romagnoli e Musacchio (con Paletta e Zapata in partenza). In quest’ottica si fa ultimamente il nome di Simon Kjaer, ex Palermo, nell’ultima stagione al Fenerbahce (27 partite disputate). Non certo il difensore che infiamma i tifosi e che, seppur mantenga il Milan al vertice della piramide del mercato estivo delle italiane, non sarebbe un colpo all’altezza di chi vuole puntare deciso a qualcosa di importante nella prossima stagione.