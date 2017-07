Milan, reparto per reparto ecco le operazioni necessarie in entrata e in uscita

Milan assolutamente protagonista in questa sessione di mercato estivo. Infatti, sono già 7 i nuovi acquisti della nuova proprietà rossonera.

La rosa, notevolmente migliorata rispetto allo scorso anno, deve ancora essere puntellata con qualche arrivo ma soprattutto piazzando i giocatori in esubero. Andiamo ad analizzare la situazione, reparto per reparto.

PORTIERI: Nel segno (e nel nome) di Donnarumma

Alla fine di una lunghissima telenovela che ha monopolizzato i media per settimane, sembra che Donnarumma sia molto vicino al rinnovo con il Milan. Il numero 99, titolare indiscusso, sarà confermato tale anche l’anno prossimo. Il suo vice sarà l’esperto Marco Storari, che giocherà un ruolo da vera e propria chioccia e dovrà fare bene se chiamato in causa (come ha sempre fatto). Al momento, il ruolo di terzo portiere è ricoperto da Gabriel ma attenzione: in caso di un possibile ritorno di Antonio Donnarumma il brasiliano partirà in prestito.

DIFESA: Sfoltire la rosa senza accorciare troppo la coperta

Il reparto che più necessitava un restyling era sicuramente la difesa. La nuova proprietà non ha esitato e ha speso ingenti somme per tappare la “banda del buco” dello scorso anno. Gli arrivi dei terzini Conti e Rodriguez sanno molto di manna dal cielo, l’acquisto di Musacchio è un rinforzo fondamentale e gradito. Questi tre costituiranno verosimilmente la difesa titolare assieme al giovane Romagnoli che, responsabilizzato, dovrà iniziare a giocare da vero leader. Rimarranno in rosa anche Abate e Antonelli, sia per questioni di alternative che di lista 25 e di giocatori cresciuti nei vivai. Confermato anche Calabria che, con un de Sciglio sempre più lontano dal Milan, potrebbe diventare un elemento chiave. Enigmatico il caso di Zapata: a metà tra conferma e cessione (anche se un’ipotesi di addio è più probabile) non ha ancora ricevuto proposte formali. Simile il caso di Paletta che, non più titolare e incedibile, non riceverà la proposta di rinnovo e verrà ceduto in questa sessione. L’italo-argentino è conteso tra Toro e Genoa, anche se le offerte ufficiali latitano. Cessioni in via di definizione sono quelle di Vangioni, che ritornerà al River, e Rodrigo Ely che potrebbe accasarsi all’Alaves per 4 milioni di euro. Nonostante il buonissimo europeo under 21, non sarà confermato il giovane Simic: per lui è previsto un periodo di prestito. Non è escluso un colpo low cost per tappare i buchi e dare una buona riserva a miser Montella.

CENTROCAMPO: Work in progress nel cantiere Milan

Il reparto più rivoluzionato è indubbiamente il centrocampo. Oltre ai giocatori rientrati dai prestiti (Mati Fernandez e l’eroe di Doha Pasalic) han salutato anche Andrea Poli e Kucka. La cessione dello slovacco è stata abbastanza discussa dalla tifoseria. Possibili partenti anche Bertolacci (su di lui il Genoa) e il principito Sosa (Antalyaspor su tutte). In mediana quindi dall’anno scorso sono rimasti solo Locatelli, Montolivo e Bonaventura integrati dai nuovi acquisti Kessiè e Calhanoglu. Il Milan è pubblicamente alla ricerca di un regista che faccia gioco davanti alla difesa. Sempre caldo il nome di Biglia che, obiettivamente, serve come il pane al Milan. I promettenti Gabbia e Zanellato potrebbero fare da spola tra primavera e prima squadra, magari sfruttando Coppa Italia e Europa League per ritagliarsi un buono spazio. Possibile ennesimo prestito per Josè Mauri.

ATTACCO: 6 punte per Montella in attesa del top player

Montella è stato chiaro, per fare bene in due competizioni il parco attaccanti deve essere bello ampio e composto da sei attaccanti. Inoltre, secodo quanto detto da Mirabelli e Fassone “Potrebbe arrivare un giocatore dalla Bundes, magari due”. Che sia la volt buona per il ritorno di Aubameyang? A proposito di ritorni, negli ultimi giorni si è parlato anche di Ibra: si valuta. Sicuri della permanenza sono Suso e i due nuovi acquisti Silva e Borini. Sul piede di partenza anche il colombiano Bacca (direzione OM) e Lapadula, che potrebbe esplodere definitivamente con la maglia del Genoa. Mistero intorno a M’Baye Niang: il giocatore sembrava essere promesso sposo all’Everton, salvo poi saltare tutto. Ora è possibile un suo inserimento nella trattativa per portare Biglia al Milan.

