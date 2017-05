Milan, rivoluzione in vista: solo 9 giocatori sicuri di restare anche nel 2017/2018

La stagione sta per terminare e alcune squadre cominciano già a pensare al futuro e dunque all’annata che verrà. In particolare, il nuovo Milan cinese nelle figure dell’ad Marco Fassone e del ds Massimiliano Mirabelli sta programmando il calciomercato estivo, con l’idea di rafforzare una squadra che nelle ultime giornate sta mostrando tutti i suoi difetti. Perchè, se Vincenzo Montella era fino a qualche giornata fa riuscito a mascherarle con la grinta e la voglia che trasmetteva alla squadra, negli ultimi match le grandi lacune della rosa rossonera si sono palesate agli occhi di tutti.

Quelli che potevano sembrare solo incidenti di percorso si stanno invece ripercuotendo sulla stagione milanista, che fino a poco tempo fa era sembrata meritevole, e che sta invece deludendo la nuova proprietà. Proprio lo scontento dei cinesi, starebbe spingendo Mirabelli e Fassone alla decisione drastica di un netto taglio della rosa. Una rosa non da Milan, che vedrebbe salvi solo pochi elementi.

A partire dalla porta, ove sicuramente Donnarumma è incedibile, tant’è che la prima mossa della nuova dirigenza è proprio quella del suo rinnovo, sebbene per ora ancora non vicinissimo. Storari invece non resterà in rossonero: in dubbio il suo futuro in quanto potrebbe scegliere di ritirarsi. Anche il giovane Plizzari lascerà Milanello e sarà mandato in prestito a farsi le ossa.

La difesa è un altro reparto delicato: l’arrivo di Musacchio sembra ormai affare fatto, ma chi lo accompagnerà? Romagnoli è un elemento da cui ripartire e su cui costruire, ma anche Abate dovrebbe restare in quanto è la bandiera di questa squadra. Anche Paletta pare destinato a rimanere, dato che è stato uno dei migliori del reparto arretrato.

Centrocampo, anch’esso in bilico. Locatelli resterà: nasce dal vivaio rossonero, è legatissimo alla maglia e ha mostrato le sue qualità. Con lui rimarranno anche Kucka e Bonaventura, unici veri cardini della mediana rossonera nelle ultime due stagioni. Anche il capitano Montolivo, dovrebbe rimanere, ma resterà da vedere come si riprenderà dall’infortunio e quale ruolo sarà riservato per lui. In entrata è intrigante la situazione Kessié: il Milan pare essere favorito al momento e alquanto vicino alla chiusura dell’affare, ma non è da escludere un rilancio della Roma, notoriamente interessata al calciatore.

I giocatori del Milan destinati a rimanere anche nel 2017/2018

Donnarumma Portiere Abate Difensore Paletta Difensore Romagnoli Difensore Bonaventura Centrocampista Locatelli Centrocampista Kucka Centrocampista Montolivo Centrocampista Suso Attaccante

In attacco l’unico ad essersi guadagnato la pagnotta è Suso. Lo spagnolo è stato indubbiamente il migliore tra i giocatori di movimento rossoneri. Con i suoi goal, i suoi assist e le sue giocate si è spesso caricato la squadra sulle spalle trascinandola sino alla posizione che il Milan occupa adesso. Nessun altro invece dovrebbe rimanere: Lapadula, nonostante la grinta e la disponibilità, non ha convinto, Bacca è sul piede di partenza ormai da un anno e vive da separato in casa (il suo agente Sergio Barilla oggi è si è presentato a Casa Milan per discutere il futuro del suo assistito), Honda va in scadenza e il prestito di Ocampos dovrebbe chiudersi senza riscatto. La dirigenza è però vigile sulla situazione Keita Balde, con l’attaccante della Lazio, in scadenza 2018, che non ha ancora rinnovato col club biancoceleste.

Interessante la situazione legata a Pasalic e Deulofeu. I due calciatori, che hanno convinto i tifosi, dovrebbero lasciare Milanello. Entrambi sono al Milan in prestito secco e la dirigenza rossonera non sarebbe convinta dell’idea di investire somme ingenti sui loro cartellini, non avendo fissato alcun diritto di riscatto al momento del loro arrivo. Insomma, l’estate del Milan porterà con sé tante novità. Poche le pedine da cui ripartire e tanti gli elementi da inserire per la ricostruzione. Si potrebbe addirittura arrivare ad una quota di 10-11 acquisti. I tifosi attendono fiduciosi nella speranza di riavere un Milan competitivo ad alti livelli, come un tempo. La rivoluzione sta arrivando.

Simone Marvulli(@sim_marvulli)

