Milan-Roma: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Paletta, Zapata, De Sciglio; Mati Fernandez, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu. Allenatore: Montella.

Squalificati: Kucka

Indisponibili: Abate, Bonaventura, Antonelli, Romagnoli

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Emerson Palmieri; Paredes, De Rossi; Salah, Nainggolan, Perotti; Dzeko. Allenatore: Spalletti.

Squalificati: Strootman, Rudiger

Indisponibili: Florenzi

STATISTICHE OPTA

Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi nove confronti di Serie A contro la Roma (4N, 4P).

In quattro degli ultimi cinque confronti a San Siro tra queste due squadre in Serie A, entrambe hanno trovato la via del gol.

Escludendo il derby appena giocato, la sfida di andata è stata la partita casalinga in cui la Roma ha effettuato meno conclusioni in questo campionato (13).

Il Milan ha conquistato ben 12 punti in meno nel girone di ritorno (20) rispetto alle prime 15 giornate del girone di andata (32).

Soltanto in due occasioni nella sua storia la Roma ha conquistato almeno 75 punti dopo 34 giornate di Serie A: nel 2000/01 (75) e nel 2013/14 (82).

La Roma ha segnato tre gol di testa in questo campionato, pur essendo seconda (98) in A nelle conclusioni aree: solo il Pescara ha fatto peggio finora (due reti).

Vincenzo Montella non ha mai sconfitto da allenatore la Roma in Serie A: tre pareggi e ben sette sconfitte in 10 gare complessive.

Stephan El Shaarawy ha segnato l’unica volta che ha affrontato il suo ex Milan a San Siro in Serie A.

Carlos Bacca ha segnato quattro volte su quattro quando ha sfidato al Meazza squadre del Lazio: una rete al Frosinone, due alla Lazio, una alla Roma.

Da quando è arrivato al Milan, Gerard Deulofeu ha mandato al tiro 33 volte un compagno di squadra in Serie A, meno solo di Alejandro Gomez (37) in questo periodo.

Roma imbattuta nelle tre gare di questo campionato in cui non ha giocato Kevin Strootman: due vittorie e un pareggio.