Milan scatenato, altro colpo in arrivo: c'è anche Biglia dalla Lazio

Dopo Ricardo Rodriguez, il Milan è vicinissimo ad un altro acquisto, il quarto colpo di questo mercato. In arrivo anche Lucas Biglia, con i rossoneri che sono riusciti ad esaudire le richieste della Lazio per il centrocampista argentino. Ai biancocelesti andranno 22 milioni più 3 di bonus, mentre il giocatore è pronto a firmare un triennale da 3,5 milioni a stagione.

Questi 22 milioni, verrebbero subito reinvestiti dalla Lazio che ha individuato in Davy Klaassen il potenziale sostituto di Biglia. La concorrenza per l'olandese però è molto folta, e soprattutto l'Ajax non sembra disposto ad accettare i 6,5 milioni offerti in questa prima battuta.