In una torrida domenica di inizio giugno, il Milan piazza il quarto e più inatteso colpo del suo calciomercato regalando a Montella e ai tifosi il centravanti che tanto cercava. Dopo Musacchio, Kessié e Ricardo Rodriguez: i rossoneri hanno messo le mani su uno dei giovani centravanti più intriganti del panorama internazionale, il 22enne attaccante del Porto André Silva. Un acquisto portato a termine grazie a un summit in gran segreto avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Milanello, al quale hanno preso parte Marco Fassone, Massimiliano Mirabelli, Jorge Mendes e lo stesso ragazzo, entusiasta di iniziare questa nuova avventura in Italia e di diventare il terminale offensivo di una squadra che aspira a tornare ai fasti di un tempo.

Affare da quasi 40 milioni di euro

Legato al Porto da un contratto fino al 2021 con una clausola rescissoria di circa 60 milioni, Andre Silva grazie al lavoro di mediazione di Jorge Mendes arriverà al Milan per una cifra di circa 30-35 milioni più bonus legati al rendimento e ai piazzamenti nelle prossime stagioni. Il ragazzo, che secondo Sky Sport avrebbe già chiesto di poter vestire la maglia numero 10, domani mattina svolgerà le visite mediche alla clinica Madonnina prima di sistemare le ultime pratiche e tornare a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al club rossonero.

In gol con la Roma nel playoff di Champions, ha segnato 28 gol fra club e Nazionale

Nato il 6 novembre 1995 a Baguim do Monte, André Silva ha scalato rapidamente le posizioni nella lista di attaccanti di Fassone e Mirabelli che una volta capita l’impossibilità di arrivare a Morata ed Aubameyang hanno puntato forte sul talentuoso attaccante lusitano esploso quest’anno nelle file del Porto di Nuno Esperito Santo. Autore di 16 gol in 32 partite di campionato portoghese, Silva si è messo in luce anche in Champions League segnando 4 reti nella fase a gironi (oltre a uno nel playoff alla Roma) e ha mostrato doti da cannoniere implacabile anche nella Nazionale di Fernando Santos dove vanta ben 7 reti in 8 incontri ufficiali.