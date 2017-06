Milan, si attende la decisione per il Financial Fair Play

In vista della prossima stagione e soprattutto della partecipazione alla prossima Europa League, il Milan si trova davanti alle procedure di Fair Play Finanziario.

Fassone, infatti, ha già presentato un piano finanziario (chiamato voluntary agreement) nel quale il Milan ha dichiarato di impegnarsi ad ammortizzare gli investimenti fatti a partire dalla prossima stagione (2018/19) in 4-5 anni. I rossoneri, infatti, non sono ancora in regime di FFP e le ingenti spese di questi primi giorni di giugno ne sono un esempio.

Ora, sta tutto nelle mani della Uefa che, una volta valutato il piano stilato dal Milan, potrà percorrere tre strade. La prima porta ad una approvazione del piano firmato da Fassone, supervisionando però l’andamento della società meneghina e specificando le sanzioni e misure in cui incorrerebbe il Milan nel caso in cui questo “voluntary agreement” non venisse rispettato. Un’altra possibilità, che sembra quasi una sorta di temporeggiamento, porta a una soluzione molto più rigorosa. La Uefa potrebbe infatti rimandare il giudizio e l’approvazione del piano alla prossima stagione, monitorando la situazione finanziaria del club nei mesi di ottobre-novembre. La terza opzione, invece, consisterebbe in un rifiuto del piano fassoniano.

Questo voluntary agreement non è un piano da sviluppare in pochi anni, ma un progetto lungimirante che durerebbe circa un lustro. La Uefa, in questo lasso di tempo, vuole dal Milan delle garanzie riguardanti solidità finanziaria, investimenti, ricavi e introiti.

Gabriele Amerio

