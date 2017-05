Milan, Sosa: "La Roma sarà arrabbiata, ma noi vogliamo andare in Europa"

"Più arrabbiato il Milan o la Roma? Loro sicuramente lo saranno, ma è importante come ci sentiamo noi. Non dobbiamo prendere gol come contro Empoli e Crotone. Non c'è tempo da perdere". Così José Sosa, centrocampista dei rossoneri, proiettandosi all'anticipo di domenica sera contro i giallorossi reduci dal tracollo nel derby. "Dobbiamo solo pensare a vincere, giochiamo in casa e dobbiamo conquistare i tre punti", ha spiegato l'argentino ai microfoni di Premium Sport.

Sul momento del Milan, Sosa ha commentato: "Difficile parlare dopo questi risultati negativi, tutti pensavano che avremmo vinto le ultime due gare. Dobbiamo continuare a migliorare, allenarci al meglio per vincere la prossima partita che sarà molto importante anche se non decisiva. Non so se è un problema di testa, anche perché fisicamente stiamo benissimo. Forse dobbiamo iniziare le gare in un altro modo e avere un altro approccio. Sono tutte partite importantissime per noi. Ci serve più concentrazione all’inizio per migliorarci". "Obiettivo Europa League? Noi vogliamo andarci. La dichiarazione della nuova società è stata chiara, ma già noi lo sapevamo benissimo. Dobbiamo sempre lottare per i primi posti”, ha concluso il rossonero.