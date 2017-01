Milan su Gabbiadini, ma è un matrimonio che non s'ha da fare

Per il momento è ancora lì, in attesa di novità sul proprio futuro, ma Manolo Gabbiadini ha il destino già scritto: sarà certamente lontano da Napoli e con ogni probabilità lontano anche dall'Italia. Anche se c'è chi starebbe provando in extremis a cambiare le carte in tavola: come rivela la 'Gazzetta dello Sport', anche il Milan si è inserito nella corsa all'attaccante bergamasco.

L'interesse rossonero nei confronti di Gabbiadini è datato, ed è tornato di moda in questi giorni di incertezza e confusione per l'attaccante. Bundesliga e Premier League premono per averlo, ed è in uno di questi due campionati, come confermato negli scorsi giorni dall'agente Silvio Pagliari, che l'ex doriano dovrebbe andare a giocare: "Starebbe benissimo in entrambi i contesti". E con l'ipotesi Milan come la mettiamo? Difficile, molto difficile che possa portare a qualcosa di concreto. Per vari motivi. Motivi che svariano dall'aspetto economico a quello tecnico, passando per l'inevitabile fase di rallentamento che una società in fase di cessione deve attraversare.

Il costo

Almeno 20 milioni: questa è la cifra dalla quale il Napoli non si scolla. Una richiesta che sta mettendo in difficoltà un po' tutte le pretendenti a Gabbiadini: il Wolfsburg in Germania, il Southampton, il West Bromwich Albion, lo Stoke City e il Watford in Inghilterra. Soldi che il Milan non ha, e che comunque non è intenzionato a spendere. Per questo, soprattutto, il flirt con l'attaccante azzurro è destinato a dissolversi in un nulla di fatto.

Manolo Gabbiadini Napoli Sampdoria 2017LaPresse

La rivalità

4 punticini dividono Napoli e Milan, rispettivamente terza e quinta in classifica e di fronte nel big match di sabato sera. Fermo restando che la Juventus rimane la grande favorita per la conquista dello scudetto, azzurri e rossoneri si giocheranno almeno uno dei due posti rimanenti per la qualificazione in Champions League. Altamente improbabile, dunque, che il club di De Laurentiis decida di rinforzare una diretta concorrente con un attaccante che, nonostante uno scarso minutaggio, ha sempre fatto della media gol una caratteristica e un vanto. Una situazione che ricorda quella che ha avuto come protagonista Simone Zaza, ceduto dalla Juventus per due volte e sempre all'estero.

La concorrenza

Suso, Bacca e Niang. Oppure Bonaventura, se schierato qualche metro più avanti. Senza contare lo scalpitante Lapadula e Deulofeu, apparentemente sempre più vicino al Milan. Non sono pochi gli attaccanti a disposizione di Montella, e non è un caso che Galliani vada ripetendo da tempo che, una volta chiuso per lo spagnolo dell'Everton, non arriverà più nessuno. Sarebbe un controsenso, per un attaccante voglioso di giocare di più come Gabbiadini, andare in una squadra dove gli spazi sono già tutti chiusi.

La questione societaria

In attesa del benedetto closing e del passaggio definitivo di proprietà, in attesa di spazzare via tutte le nubi che circondano i cinesi, in attesa che la nuova dirigenza prenda possesso delle operazioni, il diktat è chiaro: niente follie sul mercato. Per tutti i motivi precedenti, un eventuale acquisto di Gabbiadini lo sarebbe. Ecco perché quello tra il mancino e il Milan è un matrimonio che non s'ha da fare.