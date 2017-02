Milan, troppi infortuni: in arrivo Caceres per sistemare la difesa

Non solo De Sciglio e Bonaventura, anche Antonelli è finito ko. In casa Milan si corre quindi ai ripari con il ritorno di fiamma verso Martín Cáceres, che aveva fallito le visite mediche col Trabzonspor e non aveva trovato l’accordo con Fiorentina e Crystal Palace. Nelle ultime ore c’è stato il contatto con la dirigenza rossonera che ha trovato un accordo di massima con il difensore uruguaiano.

Ad approvare però l’operazione, e le cifre, sarà la Sino-Europe Sports che come con Deulofeu dovrà dare l’ok prima di mettere nero su bianco il contratto. Molto dipenderà anche dalle reali condizioni fisiche del classe ’87, che già nella mattinata di venerdì potrà affrontare la prima tranche di visite mediche.

Cáceres è senza squadra da giugno, quando aveva chiuso il suo contratto con la Juventus, squadra con cui ha vinto 5 campionati, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane.