Milan, ufficiale l'ingaggio di Musacchio fino al 2021. Kessié a Milano per le visite mediche

C'è anche l'ufficialità adesso. Mateo Musacchio è un nuovo calciatore del Milan. Il difensore argentino ha infatti firmato un contratto col Diavolo rossonero fino al 2021, mentre al Villarreal dovrebbero andare circa 18 milioni di euro. Giocatore fortemente voluto da Montella che dunque, con un anno di ritardo, è stato accontentato.

Kessié a Milano per le visite mediche: all'Atalanta 28 milioni

Ma non è finita qui. Perché nella giornata di martedì, Frank Kessié è arrivato alla Clinica La Madonnina di Milano per sottoporsi alle classiche visite mediche per poi mettere nero su bianco l'accordo col Milan. Il possente centrocampista ivoriano sarà dunque il secondo tassello del nuovo Milan, all'Atalanta circa 28 milioni di euro. Poi sarà il turno di Ricardo Rodriguez, con cui c'è già un accordo di massima anche col Wolfsburg: il terzino mancino svizzero sarà il terzo colpo di Mirabelli, mentre dopo Cardiff partirà l'assalto ufficiale ad Alvaro Morata, vero obiettivo per rifondare l'attacco rossonero.