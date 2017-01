Milan, un Bacca rigenerato sarebbe il miglior acquisto possibile

C’era una volta l’attaccante con la più alta percentuale realizzativa in Serie A, quello capace di autografare 18 reti al suo primo anno nel massimo campionato italiano oppure quello in grado di griffare una tripletta alla “prima” di Montella a San Siro contro il Torino dell’ex pigmalione Sinisa Mihajlovic. Sembra passata una vita, perchè il Carlos Bacca visto all’opera a Doha nella Supercoppa italiana contro la Jueventus era francamente troppo brutto per essere vero. Mentre le voci di mercato continuano imperterrite a inseguirsi – è notizia dell’ultim’ora l’interessamento di ben tre club cinesi nei suoi confronti – rimane una certezza: il Milan ha bisogno come il pane del miglior Bacca, quello per intenderci capace di trasformare in oro ogni pallone toccato in area avversaria, per covare sogni di gloria.

Controfigura di se stesso

Dicevamo di un Bacca da museo degli orrori nel teatro di Doha: l’incredibile svarione sotto porta del primo tempo supplementare contro la Juventus – quando invece che appoggiare a rete il comodo tap-in preferì un sofisticato controllo di palla – è lì a certificarlo. Che ne è del famelico bombere cui non poteva essere concesso un metro di libertà? Errori di quella portata sono sintomatici di una condizione psico-fisica non ottimale, un disagio che con ogni probabilità nasce da lontano: vuoi le sirene di mercato, vuoi la concorrenza di Gianluca Lapadula, certo è che il ragazzo non è sereno e tutto o ciò si riflette inesorabilmente in campo. Risultato? Bacca non segna dal 2 ottobre (calcio di rigore contro il Sassuolo), un’eternità per uno come lui; oltretutt, complice un affaticamento muscolare, l’ex Siviglia non gioca titolare in campionato dal derby dello scorso 20 novembre. La gita a Siviglia in occasione di Empoli-Milan ha fatto peraltro storcere il naso a più d’un tifoso acuendo ulteriormente il “caso”. Eppure, il Milan dovrebbe pensarci non una, ma mille volte prima di privarsene.

Serve la sua classe là davanti

Già, lo scorso anno l’attaccante colombiano mis e a segno ben 11 reti tra campionato e Coppa Italia da gennaio in poi, trascinando i rossoneri di Sinisa Mihajlovic. Al netto dell’animus pugnandi di Lapadula e delle sue qualità, Carlos Bacca è attaccante di un’altra categoria e levatura, un profilo da recuperare a ogni costo per centrare la qualificazione nelle competizioni europee. Per portare a termine l’operazione “resurezione dalle ceneri” Bacca dovrà però metterci del suo, tornando a caricarsi la squadra sulle spalle con classe, grinta e personalità, dimenticando le indiscrezioni sul suo futuro e soprattutto cancellando dalla mente i recenti errori sotto porta

