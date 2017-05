Milan, vicino Rino Gattuso per allenare la Primavera

Dopo la fine dell’esperienza al Pisa, dove è riuscito ad affermarsi e a riportare la squadra in Serie B la scorsa stagione nonostante una situazione societaria difficilissima, Gennaro Gattuso è in cerca di una nuova panchina per ricominciare. Alcune richieste sono arrivate dall’estero: in Portogallo, il Braga è molto interessato al campione del mondo. Ma anche in Italia Ringhio vanta pretendenti: il Milan, nelle ultime ore, starebbe pensando di affidare all’ex centrocampista rossonero la panchina della Primavera.

Contatto avvenuto, a breve la decisione

C'è stato un contatto tra la dirigenza rossonera e l'ex centrocampista. Nonostante Gattuso preferisca ripartire da una prima squadra, la dirigenza del Milan farà un tentativo per riportare a Milanello una delle ultime bandiere rossonere. L’alternativa a Ringhio è rappresentata da Domenico Toscano, esonerato dall’Avellino a novembre. Dopo gli addii di Bianchessi e Costa, potrebbero esserci altri cambi all’interno del settore giovanile del Milan: Stefano Nava potrebbe lasciare la guida della Primavera, il sogno è Gattuso, Toscano l’alternativa.

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi