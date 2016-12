Milik: “Higuain non mi spaventa. Voglio scrivere la storia del Napoli”

" Quando ero all’Ajax il Napoli mi ha cercato con insistenza, sono stato molto contento di questa offerta e ho scelto Napoli perché credo che sia la scelta migliore per la mia carriera e per la mia crescita. "

Così l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik a “Come non li avete mai visti”, il format di Canale 21 con tre interviste esclusive realizzate dalla giornalista Titti Improta ai calciatori azzurri. Arkadiusz Milik ha parlato di Higuain, della Juve, della supersfida di Champions contro il Real Madrid, delle bellezze di Napoli e della pizza.

Il confronto con Higuain

Alla domanda su Higuain e sul confronto con l’attaccante argentino, Milik ha risposto: «Non ho avuto paura del confronto con Higuain e non mi piace essere paragonato a nessuno. Io sono Milik e sono venuto a Napoli per scrivere qui la mia storia».

Il momento di Mertens

Sul rapporto con Mertens, autore di 7 gol in 7 giorni, Milik ha detto di essere «molto felice per il momento magico che sta vivendo Dries, un giocatore molto duttile che ama giocare a sinistra ma che sta dimostrando il suo valore anche come punta centrale. E’ bravo in molti ruoli, come sa bene anche mister Sarri. Quando tornerò in campo, io starò al centro dell’attacco».

Arek Milik, Napoli, Serie A 2016-17 (LaPresse)LaPresse

La strada verso il Real Madrid

Sulla Juventus e sulla gara con il Real Madrid, invece, Milik ha detto nel corso dell’intervista esclusiva: «La Juve è molto forte, lo sappiamo benissimo, ma il campionato è ancora apertissimo. Contro il Real Madrid giocheremo la partita che ogni calciatore sogna nella vita. Loro sono i campioni del mondo; sono i favoriti, ma noi siamo molto fiduciosi e daremo il massimo per giocarcela».

Il rapporto con i tifosi e Napoli

Alla domanda di Titti Improta sul suo rapporto con Napoli e i napoletani, Milik ha detto: «Amo Napoli e i napoletani, che ti sommergono con il loro affetto e il loro calore. Ci sono posti bellissimi vicini al mare, dove amo rilassarmi. Adoro, poi, la pizza e la cucina napoletana, con pasta e mozzarella, ma devo trattenermi per restare in piena forma».