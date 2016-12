Milik: recupero lampo, in campo già col Pescara il 15 gennaio?

In queste ore, a tenere banco in casa Napoli è il reparto offensivo. Si attende solo l’inizio del mercato per ufficializzare l’operazione Pavoletti (in arrivo dal Genoa) mentre continuano le trattative in uscita per piazzare Manolo Gabbiadini (che piace a Wolfsburg e Stoke City).

Non solo mercato però, continua il lavoro di recupero per Milik che spera di rientrare al più presto per poter essere in buona forma in vista della doppia sfida al Real Madrid in Champions League. Il polacco ha provato ad accelerare i tempi negli ultimi giorni, a seguito della visita col dottor Mariani, effettuando cambi di direzione e uno contro uno per riprendere confidenza con il terreno di gioco.

L’ex Ajax quindi non vuole aspettare, e spera di tornare più forte di prima. Prevista per il 9 Gennaio l'ultima visita al ginocchio per poi avere eventualmente semaforo verde e rientrare in gruppo. Sarri potrebbe convocarlo, se tutto dovesse andare come previsto, già per il match contro il Pescara del 15 al San Paolo.