Milik torna al gol, ma il Sassuolo ferma il Napoli: 2-2

Il Napoli dice probabilmente addio al secondo posto, in attesa della risposta della Roma nel posticipo di lunedì a Pescara. I partenopei recriminano per la sfortuna, per i due legni colpiti (Mertens e Insigne) ma in realtà masticano amaro soprattutto per gli errori che nell’arco della stagione sono costati quei punti che oggi fanno la differenza. Si potrebbe riassumere il concetto con il gol del pareggio del Sassuolo, un gentile omaggio di Marek Hamsik per la gioia di Berardi. Non bastano il 22esimo centro di Mertens e il graffio di Milik che non segnava dal 28 settembre. Il Sassuolo festeggia un pareggio prestigioso.

La cronaca della partita

Il match è equilibrato e per vedere le prime occasioni bisogna attendere la mezzora. Callejon trova solo l’esterno della rete sul cross di Mertens mentre Hamsik fa il solletico a Consigli. Insigne da fuori impegna il portiere neroverde quindi Berardi, in diagonale, non approfitta di un errore di Koulibaly. Gli ultimi squilli della prima frazione sono di Insigne e Pellegrini.

Nella ripresa, Hamsik si fa smorzare la conclusione ma Mertens non sbaglia: cross di Callejon e colpo di testa vincente del belga. Al 59’ Hamsik regala di testa il pallone a Berardi che scarta Reina e pareggia. Mertens centra la traversa su punizione, Zielinski spara altissimo mentre Insigne con un destro a giro colpisce l’incrocio dei pali. Un tiro di Cannavaro viene parato da Reina, ma Ragusa tiene vivo il pallone e scodella per Mazzitelli: il suo primo gol in Serie A vale il 2-1. Milik risolve un batti e ribatti per il nuovo pari e nel recupero Mertens protesta, ma Cannavaro interviene regolarmente con la testa.

La statistica chiave

89 – I minuti impiegati da Arek Milik per tornare al gol: non segnava dal 28 settembre (contro il Benfica). Ottava rete stagionale.

Il tweet da non perdere

Il migliore in campo

Dries Mertens: sempre nel vivo, un pericolo costante. Segna comodamente di testa il gol numero 22 in Serie A: una cifra mostruosa. La traversa gli nega il bis su punizione e nel finale cerca una rete da tre punti che non arriverà. Indemoniato.

Il peggiore in campo

Marek Hamsik: la partita sembrava chiusa e assolutamente in controllo quando decide con un retropassaggio senza senso di testa di rimettere in carreggiata il Sassuolo. È il momento chiave. Il capitano questa volta tradisce.

Il tabellino

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Dell'Orco; Pellegrini (46’ Mazzitelli), Sensi, Duncan; Berardi (79’ Ricci), Defrel (46’ Matri), Ragusa. All. Di Francesco

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic (85’ Ghoulam); Allan (70’ Zielinski), Jorginho (81’ Milik), Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Arbitro: Antonio Damato della Sezione di Barletta

Gol: 52’ Mertens (N), 59’ Berardi (S), 80’ Mazzitelli (S), 84’ Milik (N)

Note: ammoniti Mazzitelli, Sensi, Strinic, Duncan