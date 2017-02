Milinkovic-Savic va verso il rinnovo con la Lazio

Dopo la bufera incorsa tra Tare e l’agente di Keita, Calenda, in casa Lazio si pensa alla situazione rinnovi: appare scontato che quello del senegalese rimane un miraggio, così come quello di De Vrij un’utopia. Quanto a Biglia, capitano dei biancocelesti, a giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità. Il giocatore andrà a percepire quasi 3 mln annui e sarà il giocatore più pagato dell’era Lotito. Si stanno ultimando i dettagli dell’operazione. La Lazio, però, sta puntando al prolungamento di contratto per il gioiellino della squadra, Milkinkovic-Savic.

Il serbo non ha mai nascosto di voler continuare la sua esperienza nella capitale e, dopo la prima stagione in cui arrivò, strappato alla Fiorentina, titubante e ancora acerbo, ora è diventato un vero pilastro del centrocampo laziale. Anche il suo procuratore, Mateja Kezman, non ha nascosto il proseguimento di questo connubio tra il suo assistito e il club biancoceleste.

Attualmente, il contratto del serbo è in scadenza (giugno 2020) e il giocatore percepisce 750 mila euro. Si sta lavorando per un prolungamento fino al 2022 a circa il doppio dello stipendio. Il serbo sta facendo molto bene: tra campionato e Coppa Italia (25 presenze totali) ha realizzato 5 gol e 5 assist e molte squadre italiane ed estere aspettano alla finestra.