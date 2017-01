Milinkovic schiaccia, Immobile di rigore e la rimonta è completa: la Lazio piega l'Atalanta 2-1

Lazio-Atalanta non delude le attese anche se con meno gol che all’andata, quando i biancocelesti vinsero 4-3 a Bergamo e oggi bissano all’Olimpico con un 2-1 di rimonta firmato Milinkovic e Ciro Immobile. Il primo di testa a pochi istanti dall’intervallo, Immobile di rigore sul fallo in uscita di Berisha. Era stato Petagna a gelare l’Olimpico a metà del primo tempo con un bel gol in girata su assist di Freuler. Ci sono anche un palo di Parolo e un tris divorato da Milinkovic su assist di Immobile migliore in campo di un match chiuso “senza allenatori” per le espulsioni di Inzaghi e Gasperini.

Sergej Milinkovic-Savic Lazio Atalanta 2017LaPresse

La statistica chiave

1,925. È la media punti di Simone Inzaghi da tecnico della Lazio con un rapporto vittorie di 16/27 superando il migliore degli allenatori biancocelesti, Sven Goran Eriksson, da 1,895 in 115 gare.

Il tweet della partita

Il migliore

Ciro Immobile. Sfiora il gol già dopo cento secondi, lo cerca in ogni modo possibile e immaginabile, lo trova "solo" su rigore e sono 11 in campionato con la terza trasformazione dal dischetto. Infine, a ridosso del novantesimo, un delizioso colpo di tacco sprecato da Milinkovic. Centravanti totale.

Il peggiore

Il tabellino di Lazio-Atalanta 2-1

Lazio (3-4-2-1) Marchetti; Bastos, de Vrij, Radu; Felipe Anderson (82’ Wallace), Biglia, Parolo, Lulic; Milinkovic, Luis Alberto (55’ Patric); Immobile (85’ Djordjevic). Allenatore: Simone Inzaghi

Atalanta (3-4-1-2) Berisha; Masiello, Caldara, Zukanović (78’ D’Alessandro); Conti, Konko (28’ Grassi), Freuler, Spinazzola; Kurtić (73’ Paloschi); Petagna, Gomez. Allenatore: Giampiero Gasperini

Arbitro: Luca Pairetto

Gol: Milinkovic 45’, Immobile rig. 68’; Petagna 21’

Ammoniti: Immobile, Parolo, Lulic, Biglia, Milinkovic; Conti, Grassi