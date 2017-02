Missile di Cuadrado, Juventus in orbita: Inter ko 1-0

La Juventus vince il Derby d’Italia e porta a 28 l’incredibile serie di partite vinte allo Stadium staccando la Roma in attesa del posticipo dei giallorossi (martedì contro la Fiorentina) e del recupero dei campioni in carica (mercoledì a Crotone). L’Inter se la gioca alla pari nel primo tempo, combatte e mette in difficoltà una squadra che in casa non solo ha dimostrato di essere imbattibile ma anche ‘impareggiabile’. In un clima reso rovente da qualche fallo duro e da una gestione tutt’altro che impeccabile da parte di Rizzoli, i nerazzurri protestano per un rigore non concesso a Icardi e calano nella ripresa, terminata con l’espulsione di Ivan Perisic. Madama dimostra, invece, di avere quel cinismo che a fine stagione è sinonimo di Scudetto: tra le occasioni nitide, due traverse, un gol e grandi parate di Handanovic. La Juve non perdona.

La cronaca della partita

La partita è intensa fin dalle prime battute. Dybala in semi-rovesciata impegna Handanovic quindi ci prova dal limite con una parabola a giro e centra la traversa. Gagliardini non inquadra lo specchio e Joao Mario mette i brividi a Buffon con un tiro fuori di un soffio. Perisic, su cross di Joao Mario, chiama all’intervento Buffon e Icardi viene steso da Mandzukic in area. Per Rizzoli non è rigore. Pjanic su punizione costringe alla grande parata Handanovic che devia il pallone sulla traversa. Al 45’ la Juve segna: Cuadrado, da 25 metri, inventa un missile terrificante per l’1-0.

Nel secondo tempo, Higuain innesca Pjanic ma Handanovic evita il 2-0. Gagliardini non è fortunato su palla inattiva, Icardi calcia alle stelle e il portiere sloveno copre il primo palo sulla conclusione di Higuain. Murillo ci prova con il tiro a giro mentre Handanovic respinge l’incornata di Mandzukic. In un finale nervoso Perisic viene espulso per proteste.

La statistica chiave

7 - Juan Cuadrado ha segnato il suo settimo gol da fuori area in Serie A, tre dei quali arrivati contro l'Inter.

Il migliore in campo

Juan Cuadrado: man of the match allo Juventus Stadium con il tiro da tre punti che manda in paradiso la Vecchia Signora, bordata di collo pieno in controbalzo che fa venire giù lo stadio. Ed è un fattore sulla destra con i suoi cross affilati a tagliare la difesa avversaria.

Il peggiore in campo

Ivan Perisic: questa volta la prova di Ivan "il terribile" non è devastante come di consueto. Di lui si ricordano solo un cross ficcante servito al centro e quel colpo di testa respinto da Buffon. Nervoso, rimedia un rosso evitabile nei minuti finali. Pagelle di Paolo Pegoraro

La dichiarazione

Stefano Pioli : "C'erano episodi chiari nell'area della Juventus ed erano facili da valutare, c'erano due rigori molto chiari per noi. E dispiace".

Il tabellino

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner (80’ Dani Alves), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado (71’ Marchisio), Dybala (84’ Rugani), Mandzukic; Higuain. All. Allegri

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Murillo, Medel, Miranda; Candreva (58’ Eder), Gagliardini, Brozovic (58’ Kondogbia), D'Ambrosio; Joao Mario (79’ Palacio), Perisic; Icardi. All. Pioli

Arbitro: Nicola Rizzoli della Sezione di Bologna

Gol: 45’ Cuadrado (J)

Note: al 94' espulso Perisic per proteste; ammoniti Candreva, Pjanic, Medel, Mandzukic, Cuadrado, Khedira, Chiellini, Handanovic