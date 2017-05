Monchi decreta il game over di Totti: "L'anno prossimo sarà dirigente"

Non solo una questione economica "che aiuta" ma anche "di prestigio". Così il nuovo direttore sportivo della Roma, Monchi, in conferenza stampa parla dell'obiettivo secondo posto al termine della stagione in corso per i giallorossi. "A Siviglia - ricorda - abbiamo ottenuto risultati economici importanti, ma soprattutto abbiamo vinto trofei".

" Credete che io sia venuto qua lasciando casa mia per non vincere? "

Dichiara ironicamente lo spagnolo. E sul mercato "il problema non è vendere ma comprare" e comunque sulla Roma "non c'è il cartello 'vendesi' ma quello 'si vince'". L'obiettivo finale di Monchi è quello di avere in rosa "giocatori forti, che vogliono vincere, a prescindere dall'età anche se è vero che mi piace comprare i giocatori giovani".

Sul futuro di Daniele De Rossi la voglia di società e giocatore è quella di "continuare insieme. Cercheremo di trovare l'accordo, e dovremmo essere particolarmente imbranati per non continuare". Lo dice il nuovo direttore sportivo della Roma, lo spagnolo Monchi, in conferenza stampa.

Quanto a Francesco Totti, che salvo clamorosi colpi di scena si appresta a chiudere la sua carriera da calciatore al termine della stagione Monchi ha parole di grande rispetto. "Voglio che mi stia vicino e mi spieghi e mi faccia capire cos'è la Roma - dichiara - se imparerò l'1% di quello che sa lui potrò dirmi soddisfatto.

" L'accordo prevede che questo sarà il suo ultimo anno da calciatore, poi continuerà da dirigente. "