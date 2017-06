Monchi gela l'Inter: "Zero possibilità che Rüdiger parta, solo Salah ha un'offerta"

È il giorno di Eusebio Di Francesco, presentato alla stampa come nuovo allenatore della Roma dopo essere stato ufficializzato ieri, ma è anche il giorno di Monchi. Seduto accanto al tecnico, il direttore sportivo giallorosso si lascia andare, fissando un ideale muro tra voci di mercato e trattative reali. Con un avviso all'Inter: Antonio Rüdiger non si tocca.

" Non ci sono trattative aperte con altri club per Rüdiger. Nessuna. A oggi, ci sono zero possibilità che il giocatore vada via "

L'unico a poter davvero andar via, semmai, è Mohamed Salah, per cui il Liverpool sta premendo: lo stesso egiziano sta vedendo di buon occhio la destinazione inglese, tanto che Monchi non si fa problemi nel confermare l'operazione in corso.

" C'è l'interesse di un club inglese per Salah, è vero. E c'è stata un'offerta. Ma il prezzo lo fa la Roma "

Insomma, se qualcuno vuole far suo un giocatore della Roma lo deve pagare adeguatamente. Anche perché, prosegue Monchi:

" La Roma non è un supermercato, ma un club che vuole lottare il campionato e rappresenterà un Paese in Europa. Arriva da un secondo posto e vuole mantenere la miglior squadra possibile. Tutti vendono giocatori, ma il problema non è vendere: è non comprare bene. Se qualcuno andrà via, lo sostituiremo nel miglior modo "

Per quanto riguarda la porta, Monchi giura che non arriverà nessuno per rimpiazzare Szczesny:

" Abbiamo Alisson, Skorupski e Lobont, per cui siamo coperti. Sarebbe diverso se qualcuno andasse via, ma in porta stiamo bene "