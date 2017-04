Monchi: "Lavorerò duramente per rendere la Roma vincente"

" "Sono molto contento, molto soddisfatto, molto motivato e molto grato per l’interesse che il club ha mostrato nei miei confronti, e questa, forse, è per me la cosa più importante: sentirmi amato. Ho grande voglia di iniziare a lavorare. Lavorare per la Roma mi dà grandi motivazioni e aiutare la Roma a ottenere successi molto importanti mi rende felice.Cosa mi ha attratto della Roma? Essenzialmente l'entusiasmo e l'interesse che ha mostrato per me fin dal primo giorno nonché le potenzialità di un club che ha ampi margini per riuscire a conseguire cose importanti". "

Il neo direttore sportivo della Roma Monchi, ha scelto queste parole per presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Conosciuto per le sue plusvalenze e l'abilità di pescare giovani da far maturare, il dirigente spagnolo è motivato a fare grande la Roma insieme a James Pallotta...

" Dal primo giorno c’è stato un ottimo feeling con James, che mi ha trasmesso l’ambizione di realizzare un progetto importante. E credo che dal primo istante, malgrado lui parli inglese e io spagnolo, abbiamo parlato la stessa lingua: la lingua di un Club con grandi professionalità, con le idee chiare e soprattutto con un obiettivo importante. Un messaggio ai tifosi? Innanzitutto un ringraziamento per le tante dimostrazioni di affetto ricevute attraverso i miei social network. L’unica cosa che posso promettere è quello che mi ha permesso di essere oggi qui, vale a dire lavoro e dedizione. Darò il meglio di me per permettere alla Roma di essere il più in alto possibile. Non riposerò neanche un secondo per raggiungere gli obiettivi che tutti abbiamo in mente". "

Fazio: "Spero Monchi ci aiuti a vincere dei trofei"

"Senza dubbio darà il suo contributo per fare questa Roma ancora più grande. Si ambienterà presto, anche perché il modo di vivere il calcio che c’è in Italia è molto simile a quello che c’è in Spagna: anche lì c’è tanta pressione da parte dei tifosi, che vogliono vincere. E spero che lui possa aiutarci ad alzare qualche trofeo". Il difensore della Roma Federico Fazio ha descritto così il nuovo direttore sportivo giallorosso Monchi, conosciuto ai tempi del Siviglia. "Avevo 19 anni, erano gli ultimi giorni di mercato di gennaio 2007 ed ero appena atterrato a Siviglia: sarebbe stata la svolta della mia carriera. Ero un ragazzo che fino a quel momento aveva giocato soltanto nella Serie B argentina e con la Nazionale Under 20. Arrivò a me grazie a un suo collaboratore che mi aveva visto giocare con la Nazionale Under 20. Imparai a conoscerlo col tempo. Era molto presente al centro sportivo. Ogni giorno veniva sul campo di allenamento a guardare il lavoro della squadra. Con i calciatori ha un ottimo dialogo. Non parla molto al gruppo nello spogliatoio, ma preferisce intrattenere discorsi individuali con i suoi giocatori. Penso che finora abbia fatto un lavoro straordinario. Non è facile far crescere un club come il Siviglia in quel modo. È un grande professionista e il suo lavoro è stato fondamentale per la vittoria di cinque trofei europei così importanti come l’Europa League”.