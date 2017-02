Montella: “Avevamo bisogno di una vittoria epica per ripartire. Deulofeu è stato incredibile”

Il Milan ritrova la vittoria che mancava da quattro gare, sale a quota 40 punti e da un calcio alla crisi rilanciando le proprie ambizioni di Europa League. La squadra di Montella vince in 9 uomini, la partita più incredibile della sua stagione che mostra l’anima e la compattezza di questa squadra capace di lottare e soffrire insieme. Protagonista della serata è Gerard Deulofeu, autore di una partita mostruosa e di un assist con tunnel per Pasalic che ha già conquistato tutti i tifosi rossoneri. Chissà che il Milan dopo Suso non abbia trovato un’altra stella spagnola in rosa…

Vincenzo Montella (Milan): "Questo successo non è un momento venuto per caso. I ragazzi hanno messo in campo quell’anima che già era stata messa in campo, ma questa è una vittoria meritata. Nei primi 20 minuti potevamo andare subito in vantaggio. Deulofeu? Ha fatto una partita incredibile, ha impensierito da solo la loro difesa. Ma Poli ci ha dato qualcosa in più, aiutando i compagni nel momento di massima difficoltà. Gli faccio i complimenti pubblicamente e questo. Nelle ultime tre partite è successo di tutto e non meritavamo di perdere. Oggi va al di là dei tre punti. I ragazzi hanno giocato con la voglia di vincere vera, intima e messa a disposizione degli altri. Avevamo bisogno di qualcosa di epico per svoltare la stagione e voglio credere che questa vittoria ci possa dare quella spinta per il proseguo della stagione. L’abbraccio con Bacca? Ho abbracciato un po’ tutti. Siamo un gruppo unito, lo abbiamo dimostrato. Talvolta c’è qualche screzio, ma fa parte della normalità e della voglia di vincere di tutti noi. Noi volevamo vincere anche in 10. Ci sono milioni di storie di squadre in inferiorità numeriche che hanno ribaltato il risultato. Non pensavo che sarebbe successo visto che eravamo in 9, anzi otto e mezzo visto Poli. È una vittoria che ti da qualcosa di più dei tre punti e se non c’è organizzazione di squadra, difficilmente vinci partite come queste. Deulofeu falso neuve? A me piace giocare così, ma dipende dall’armonia della squadra. Geri è uno diverso da Mertens, più bravo ad andare in profondità: può fare quel ruolo ma in un altro modo”.

Gerard Deulofeu (Milan): "Una notte incredibile. Sono tre punti di un’importanza incredibile, siamo molto felici. Abbiamo onorato la maglia, il Milan deve sempre essere onorato con prestazioni de genere. Questi tre punti pesano come sei punti. Attaccante centrale? Ho giocato altre volte in quella posizione. Giorno dopo giorno, partita dopo partita, questo Milan dei giovani, giocando con questa voglia e con questo carattere, potrà andare lontano".