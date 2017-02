Montella: "Bacca? Bravo a riconoscere l'errore. Zapata esempio per tutti"

"Dobbiamo rimanere sereni equilibrati e anche rabbiosi, perché adesso serve tirar fuori l'orgoglio per riprenderci da questo momento delicato". Vincenzo Montella, allenatore del Milan, carica la squadra attesa domani dal recupero di campionato contro il Bologna, occasione per interrompere la striscia negativa. "Credo che entrambe le squadre avranno voglia di rivalsa. Spero che sia il Milan ad averne di più", ha spiegato il tecnico rossonero. "Tolta l'ultima partita, sul Bologna si può dire che sono una squadra molto equilibrata, con delle idee. Sarà importante fare le cose per bene". Nessun indizio sull'undici che schiererà al Sant'Elia: "Non so ancora la formazione, oggi vedremo. Potrebbero esserci delle novità. Bertolacci lo guardiamo stamattina, mentre per Calabria non ho delle buonissime sensazioni perché anche ieri non si è allenato. Vangioni sta bene, ha caratteristiche ben definite, se servirà sarà chiamata in causa".

Montella ha analizzato il difficile momento dei rossoneri: "Penso sempre positivo. La genesi del mio percorso credo che sia partita dalla riconquista dei tifosi, e credo che si stia formando una mentalità vincente, come il dna del Milan richiede. Abbiamo già fatto un miracolo sportivo vincendo la Supercoppa di Doha, ma adesso dobbiamo concentrarci sul presente e continuare nel nostro processo di crescita attraverso dei principi di gioco, non un modulo. Dobbiamo rimanere sereni equilibrati e anche rabbiosi, perché adesso serve tirar fuori l'orgoglio per riprenderci da questo momento delicato". Riguardo la fase realizzativa, ha evidenziato: "I numeri non sono frutto del caso. Sicuramente dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio, nella scelta e nel tiro. Perché la squadra è propositiva e arriva in zona gol, bisogna essere più concreti". Quanto alla classifica, "non dò un peso alla distanza dal sesto, quinto o quarto posto. Ragiono per obiettivi più grandi: abbiamo una rosa giovane, di valore, che può e deve crescere. Tutto qui". Con la dirigenza, incontrata recentemente, il rapporto è sereno: "Ci sentiamo spesso, a volte via telefono, altre volte vado in sede. È stato un incontro come altri, niente di nuovo", ha assicurato Montella.

"Era il giocatore con maggior militanza nel Milan, ma non è tutto. E' stato l'esempio per il gruppo in questi mesi, ha dimostrato sempre di avere grande carattere". Vincenzo Montella, allenatore del Milan, ha spiegato così l'assegnazione della fascia da capitano a Cristian Zapata in occasione del match con la Sampdoria. Una scelta che i tifosi rossoneri hanno mostrato di non gradire. Il tecnico, alla vigilia del recupero di campionato contro il Bologna, ha difeso la retroguardia: "Romagnoli ha fatto molto bene. In realtà non ha fatto il terzino, perché non è mai andato al cross. Però è stato molto utile per superare la prima fase di pressione della Samp. Paletta e Zapata? Hanno fatto una grandissima gara, peccato per quelle sbavature in occasione del gol". Montella ha poi parlato del neo arrivo Deulofeu: "Il ragazzo ha qualità evidenti. Ovviamente deve crescere in continuità durante la partita e deve essere più cinico, però penso che si stia inserito già bene: deve conoscere meglio me, i compagni, l'ambiente".

"È bello che abbia riconosciuto di aver sbagliato. Non abbiamo bisogno di ricompattarci, abbiamo bisogno solo di vincere e domani è una grande occasione per raggiungere l'obiettivo". Così Vincenzo Montella, allenatore del Milan, alla vigilia del recupero di campionato contro il Bologna, sullo sfogo evidenziato dall'attaccante colombiano per la sostituzione nello scorso match con la Sampdoria.

