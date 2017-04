Montella: "Con la nuova proprietà possiamo fare grandissime cose"

"Di contratto non ne abbiamo parlato, non ce n'era bisogno". Così il tecnico del Milan Vincenzo Montella parlando del proprio futuro in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Empoli.

" Con la nuova proprietà ci stiamo conoscendo, sfruttando ogni momento libero, come ha detto il nostro a.d. La mia prima impressione è ottima, si possono fare grandissime cose. Non ho la presunzione di fare una lista di mercato e poi di essere accontentato: ci sarà un budget, un piano tecnico e un modulo di gioco, di conseguenza vedremo di operare nel miglior modo possibile. Forse il modulo potrà cambiare, ma il metodo di gioco no. "

"Le prossime due partite saranno fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo stagionale. Dobbiamo vincere, ci vorrà anche un certo furore". Il tecnico del Milan Vincenzo Montella tiene alta la soglia d'attenzione alla vigilia in vista delle sfide di campionato con Empoli e Crotone. "Forse sarà più difficile preparare queste sfide rispetto a quelle con Inter, Atalanta e Roma. Sono convinto che faremo un grande finale", ha aggiunto l'allenatore rossonero in conferenza stampa alla vigilia del match con i toscani. "Sono un'ottima squadra, con grande organizzazione difensiva: arrivano da una vittoria importantissima come quella di Firenze. Avranno più convinzione e meno paura di qualche settimana fa: sarà una gara difficile e delicata - ha ammesso - Noi dovremo essere bravi a muovere velocemente la palla e avere pazienza per ottenere il successo. Sono cresciuto a Empoli, provo tanto affetto e ho tanti amici: lì sono diventato uomo e calciatore".

Facendo il punto sugli acciaccati Montella ha rivelato che "è più probabile che quella di Bertolacci, perché non è ancora al meglio e solo settimana prossima rientrerà stabilmente in gruppo. Per quanto riguarda Riccardo, oggi decideremo insieme a lui cosa fare: penso sia quasi pronto. Mati Fernandez è un giocatore completo, a me piace molto: nel Derby ha fatto una grande gara - ha concluso - Deulofeu? Domani è a disposizione, il resto adesso non conta. Locatelli si sta allenando in maniera eccellente e dal punto di vista tecnico ha la mia massima fiducia".

Il pensiero a Scarponi

" Ci tenevo a fare le condoglianze alla famiglia di Michele Scarponi e a tutto il mondo del ciclismo dopo la tragedia di stamattina: siamo veramente molto addolorati "