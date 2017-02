Montella: "Con lo spirito di Bologna possiamo fare l'impossibile, Lapadula in calo"

" Sarà importante nella corsa all'Europa, ma non decisiva "

Il tecnico del Milan Vincenzo Montella ha presentato così in conferenza stampa la sfida di domani sera con la Lazio che chiuderà la 24/a giornata di Serie A. "La Lazio è forte, pratica, molto fisica - ha proseguito - E' la squadra che ha segnato di più su situazione di palla inattiva (12 gol, ndr). Già all'andata temevamo queste loro caratteristiche e siamo stati bravi. Hanno un giusto mix di giovani e giocatori esperti, con tante armi a propria disposizione. Sono anni che hanno continuità. Sarà una partita difficile e stimolante, dovremo mettere in campo il massimo delle nostre potenzialità".

" Bacca è un giocatore importante per il Milan, il mio compito è farlo rendere al meglio. Se un giocatore non rende al meglio è una mia responsabilità. Lapadula? Ultimamente lo vedo un po' in calo fisico "

Il tecnico del Milan Vincenzo Montella alla vigilia della gara di campionato con la Lazio si è soffermato sulle ultime prove non proprio convincenti del colombiano. "In passato ha fatto meglio, non solo in termini di gol - ha aggiunto l'ex allenatore della Fiorentina - Lapadula? E' un guerriero, è un calciatore che da allenatore è bello avere perché sai che darà sempre il massimo. Ultimamente lo vedo un po' in calo fisico, perché per struttura avrebbe bisogno di giocare con frequenza".

" Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Voglio ancora ringraziarli per quanto fatto contro il Bologna, hanno avuto uno spirito da grandi calciatori. Abbiamo avuto la voglia di crederci fino in fondo "

Alla vigilia della partita con la Lazio Vincenzo Montella è tornato sul successo ottenuto dal Milan in settimana contro gli emiliani in nove contro undici. "Questo ricordo deve aiutarci a capire che con quello spirito si possono raggiungere cose impossibili e vivere emozioni importanti. La vittoria è arrivata anche con la forza di volontà, con il coraggio oltre che con l'organizzazione - ha proseguito l'allenatore rossonero - Sono caratteristiche che fanno la differenza per ogni squadra, con questo spirito possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Per crescere ulteriormente dobbiamo credere che in ogni partita si debba fare un'impresa".