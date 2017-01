Montella: "Determinati a metà". Mihajlovic spacca tutto: "Sono infuriato"

Il Monday Night della ventesima giornata di Serie A è un divertentissimo 2-2 tra Torino e Milan. Ecco tutte le dichiarazioni a caldo dopo la sfida tra granata e rossoneri.

Sinisa Mihajlovic (Torino): "Non sono arrabbiato, sono infuriato. Molto deluso. Continuiamo a buttare via punti e a sprecare occasioni. Pareggiare questa partita è stato folle. Abbiamo ripetuto gli stessi errori della Coppa Italia. Andiamo in vantaggio, poi smettiamo di giocare. Subiamo il 2-2 e poi ritorniamo a giocare. Non sono riuscito a far fare il salto di qualità, questo mi dispiace. La mia rabbia a fine partita? Deriva da questa situazione. Forse la situazione è risolvibile, stiamo lavorando. Ma continuiamo a fare gli stessi errori. Se continuiamo a buttare via punti, è inutile parlare di Europa. Non ne parliamo più”.

Vincenzo Montella (Milan): "Si sono viste due squadre. Nella prima parte del primo tempo abbiamo comandato il gioco, tenendo l’avversario nella sua metà campo e poi prestando il fianco al contropiede. Eravamo appena sufficienti però sul piano del temperamento e questo a noi questo non basta. Nella ripresa siamo tornati in campo con un altro impeto e un altro vigore. Sul piano della qualità del gioco siamo sempre stati in partita, però abbiamo concesso due gol sporchi che denotano una cattiveria insufficiente. Sono stati bravi loro e la partita è stata giocata a viso aperto fino alla fine. Le squadre non si sono accontentate del pareggio. Dopo questa partita abbiamo imparato un’altra piccola lezione. Si vede quanto dobbiamo crescere anche nell’interpretazione della gara. Non ho nemmeno guardato la classifica, abbiamo anche una gara in meno. Però dopo venti partite è difficile non avere i punti che si meritano. Come giudico Niang? Diciamo che gli ho fatto i complimenti tante volte, stasera un po’ meno...”.

Andrea Bertolacci Torino Milan 2017LaPresse

Andrea Bertolacci (Milan): "Tra Torino e Milan quest’anno ci sono sempre tante emozioni. Peccato perché nel primo tempo non abbiamo giocato come sappiamo, ma nella ripresa l’abbiamo fatto e si è visto che è cambiata. Il rigore parato da Donnarumma ci ha dato la scossa, abbiamo dovuto prendere uno schiaffo per rialzarci. Era una partita importante in ottica Champions League, ma il campionato è ancora lungo. Non dobbiamo più sbagliare e poi vedremo”.