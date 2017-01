Montella: "Donnarumma e Locatelli? Le voci non li devono condizionare"

"Questo è un momento importantissimo della loro carriera: dovranno essere bravi ad assorbire queste critiche, a volte eccessive, che stanno ricevendo". Lo ha detto il tecnico del Milan Vincenzo Montella difendendo i 'baby' rossoneri Locatelli e Donnarumma alla vigilia della sfida con l'Udinese. "La loro serenità non deve essere minata da queste voci. Manuel ha fatto una buonissima gara anche a Torino, l'errore ci può stare, deve proseguire su questa strada - ha aggiunto in conferenza stampa - Così come Gigio, che sta facendo un ottimo campionato. Devono rimanere concentrati solo sul campo, cosa che stanno facendo".

"La vittoria in questo momento è fondamentale – ha proseguito -. Queste due sconfitte con le prime due della classe del campionato non devono incidere. Domenica troveremo di fronte una squadra molto fisica, che non lascia giocare bene gli avversari. Sarà una partita estremamente difficile, serviranno grande lucidità e voglia di fare una partita sporca. Loro arrivano da un periodo non semplice e a maggior ragione cercheranno la vittoria - ha proseguito l'ex allenatore della Fiorentina - Non lasciano spazio tra le linee e non permettono ai portatori di palla di giocare con semplicità, sotto questo aspetto con le dovute proporzioni, ricordano la Juve. Però sono fiducioso, perché ci siamo preparati bene per questa partita. Andiamo a Udine solo per i tre punti".

Montella si è soffermato anche sul nuovo acquisto Deulofeu. "Ha caratteristiche importanti: è veloce e attacca bene la linea difensiva. Sarà una carta importante per la sfida di domani. Si sta allenando da poco con noi, però ha già messo in mostra grande voglia di fare", ha evidenziato l'allenatore rossonero, che ha ricordato come "ci sono diversi aspetti da migliorare, però a volte sottolineando troppo questo fatto si rischia di dimenticare le tante cose positive che questa squadra sta facendo. È una squadra che si identifica, ha un'idea, è sicura. Siamo giovani, c'è un grosso margine di crescita - ha concluso - Ad ora sono soddisfatto dello sforzo e dell'impegno che stanno mettendo i ragazzi".