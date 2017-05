Montella: "Donnarumma incedibile". Raiola: "Non porto via nessuno a parametro zero"

Prima la paura, poi la distensione. Se i giornali del sabato avevano gettato i tifosi milanisti in un clima di grande preoccupazione per il rinnovo contrattuale di Gianluigi Donnarumma, le dichiarazioni della tarda mattinata vanno in ben altra direzione. Il primo a riportare un minimo di calma è stato l’agente del portiere, Mino Raiola, immediatamente seguito da Vincenzo Montella.

Raiola: "Un anno in tribuna? Non credo"

Dichiarazioni insolitamente distensive sul fronte Mino Raiola. L’agente di Donnarumma, intervenuto a Radio Deejay, ha smentito ogni ipotesi di frizioni con il club rossonero. “Nessuno ha mai detto che Gigio non vuole rinnovare con il Milan – ha dichiarato -. Se passerà un anno in tribuna? Non credo che i dirigenti abbiano detto una cosa del genere. Penso che vogliano solo farci fare la guerra tra me e il Milan. Dopo la Nazionale, Gigio andrà in vacanza e poi vedremo cosa succederà. Stiamo parlando con il Milan, valutiamo delle cose e ne valuteremo altre. Ma a parametro zero non porto via nessuno”.

Montella: "Speriamo che ci faccia stare sereni..."

A spiegare il proprio punto di vista è stato poi Montella alla vigilia dell’ultimo impegno stagionale a Cagliari. Donnarumma è un patrimonio della società – ha dichiarato - e un patrimonio tecnico per la squadra. Per noi è un giocatore incedibile. Ci sono tante voci e qualche giorno fa l’avevo un po’ stuzzicato perché c’è un affetto forte verso di lui da parte nostra. Ci auguriamo che il ragazzo possa andare in vacanza serenamente e faccia stare un po’ più sereni anche noi”.