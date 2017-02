Montella: "L'Inter ha qualcosa in più del Milan: Donnarumma ha un talento da Pallone d'Oro"

"Del Presidente Berlusconi ho grandissimo rispetto, sono sempre aperto al dialogo e al confronto. Sono e sarò sempre grato a lui per la fiducia che mi ha dato questa estate". Alla vigilia della partita contro la Fiorentina il tecnico del Milan Vincenzo Montella si è soffermato sul rapporto con il numero uno del club rossonero che è giunto al passo d'addio e domenica, salvo sorprese, guiderà per l'ultima volta il Milan da presidente. "Al momento mi rapporto con la dirigenza attuale - ha proseguito l'ex allenatore della Sampdoria in conferenza stampa - da parte loro ho sempre avuto grande stima".

Donnarumma ha potenzialità da Pallone d’ Oro

Quella di domani sera contro la Fiorentina sarà l’ultima partita da minorenne di Gigio Donnarumma, il portiere il cui futuro è ancora incerto ma che secondo Montella la società rossonera farebbe bene a blindare al più presto:

" Molto dipenderà da quale squadra sceglierà, se stesse in una squadra internazionale come il Milan avrebbe di certo possibilità per diventare un Pallone d’Oro. Molto dipenderà dal club e dalla Nazionale. "

Il Milan ha il dovere di tornare in Europa

Tornando sulla sfida del Franchi, Montella cerca un risultato positivo per continuare la rincorsa all’Europa League: "Credo che abbiamo la possibilità e il dovere di entrare in Europa, Abbiamo tutte le carte in regola per farlo, indipendentemente dalla sfida di domani. Il campionato è ancora lungo. Penso che questa squadra stia mettendo in campo non solo cuore, ma anche conoscenza. I ragazzi hanno dimostrato di saper sempre cosa fare, la cosa importante è che in ogni partita ci dimostriamo squadra. È una buona base di partenza questa. Sono orgoglioso del lavoro che stiamo facendo e del ritorno del tifoso rossonero accanto alla squadra".

A proposito dell'avversario di domani Montella ha precisato che "non sarà una sfida decisiva. La Fiorentina è una squadra molto equilibrata con una grandissima conoscenza tattica. Giocano con tanti moduli diversi e hanno giocatori di grande talento, un esempio su tutti è Chiesa. Grande merito per tutto questo ce l'ha sicuramente Sousa. L'assenza di Bernardeschi? È molto bravo, ma la rosa della Fiorentina permette a Paulo di poter utilizzare altri giocatori importanti. Al di là di questo noi dovremo fare una partita molto aggressiva, dando il nostro meglio per tutti i 90'”.

L’Inter ha forse qualcosa in più

Analizzando il rendimento e le avversarie, Montella si lascia andare anche a una valutazione che forse farà un po’ storcere il naso i tifosi milanisti…

" Abbiamo vinto più o meno il 50% delle partite, non abbiamo forse mai perso gli scontri diretti. L'Inter ha qualcosa in più di noi forse, l'importante è non perdere gli scontri diretti se vogliamo andare in Europa. "