Montella: "La crisi? Non è un problema della squadra o del gioco"

Non è un momento semplice per il Milan. Stretto tra infortuni e crisi di risultati, il Diavolo è chiamato al successo nella sfida di domenica a mezzogiorno contro la Sampdoria. Un match dal sapore speciale per Vincenzo Montella, che ha inquadrato l’incontro della 23esima giornata di Serie A in conferenza stampa.

" Non si può imputare più di tanto alla squadra, bisogna migliorare i risultati. Però devo anche guardare ai dati generali e noi siamo cresciuti sotto tanti aspetti. Dalla pericolosità al numero dei cross, passando per i tiri in porta e quanto concediamo agli altri. Se qualcuno mi convince che se siamo più lunghi e meno pericolosi degli avversari vinceremo sempre delle partite, sono pronto a tornare indietro. Ma il calcio non è sempre logico. E non sempre vince chi gioca meglio o è il più forte. "

Quella di domenica sembra destinata essere l’occasione dei nuovi acquisti Ocampos e Deulofeu.

" Sono due giocatori che a diciotto anni erano considerati tra i migliori prospetti mondiali. Bisogna capire perché non sono esplosi e farli rendere al meglio. Ocampos è più bravo nel lungo, Deulofeu nel breve. Ma sono entrambi giocatori interessanti. Mi dispiace parecchio aver perso Bonaventura, sia a livello professionale che personale. E' un giocatore che stava crescendo molto, sono cose che succedono nel calcio. Gli auguro di tornare il prima possibile. "

Visti gli infortuni di De Sciglio e Antonelli, Montella sta pensando a portare Romagnoli nel ruolo di terzino sinistro (“Sto valutando diverse cose, è una possibilità ma potrebbe anche giocare Vangioni”). E chiusura sul possibile ritorno di Silvio Berlusconi allo stadio.

" Sono contento che venga. È una persona che dà grande fiducia ed entusiasmo. I suoi consigli sono sempre molto utili. "