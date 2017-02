Montella: "La vittoria con la Fiorentina è un piccolo regalo per Berlusconi"

Il Milan vince soffrendo contro la Fiorentina e resta in corsa per un posto in Europa League. Ecco tutte le dichiarazioni a caldo dopo il 2-1 che ha chiuso la 25esima giornata di Serie A.

Vincenzo Montella (Milan): "Una grande vittoria, contro una squadra forte che ci ha fatto soffrire. Se non guardiamo il possesso palla, cosa che mi viene sempre imputata quando perdiamo, abbiamo creato tanto. Loro hanno tenuto la palla di più, specie nel secondo tempo. Però non ho visto un tiro in porta della Fiorentina nella ripresa. Abbiamo scelto di concedere campo ma di non lasciar loro la profondità. Abbiamo marcato bene e abbiamo ottenuto una vittoria sofferta che ci lascia in scia per l’Europa. Con le dirette concorrenti non abbiamo mai perso, siamo in vantaggio con Lazio e Fiorentina mentre con Inter e Atalanta dobbiamo ancora giocare il ritorno. Ci tengo a ricordare che abbiamo cinque nazionali A italiani che sono fuori da settimane, quindi complimenti ai giocatori che sono scesi in campo e ci hanno permesso di vincere. Non so se sia l’ultima partita di questa dirigenza e di questa proprietà, ma dedico la vittoria al presidente Berlusconi. Sono contento di aver fatto questo piccolo regalo”.

Gerard Deulofeu (Milan): "Sono molto contento, dovevamo vincere in un modo in un altro e ce l’abbiamo fatta. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo stretto i denti e abbiamo difeso il risultato. Sono molto felice di questo. Siamo contenti anche per il presidente Berlusconi. Questa vittoria ci permetterà di lavorare come stiamo facendo, giorno dopo giorno. Siamo al Milan, sappiamo che dobbiamo lottare per questa maglietta e abbiamo fatto una grande prestazione di sacrificio contro una grande squadra come la Fiorentina. I fischi a Bacca? Ha fatto un grande lavoro, la verità è che lavora tanto quanto gli altri. I tifosi possono fare quello che vogliono, però lui si impegna tantissimo”.

Paulo Sousa (Fiorentina): "La corsa all’Europa si è complicata? Io parto da altri dati. Abbiamo giocato giovedì, siamo arrivati qui dopo tanta strada e abbiamo onorato il calcio chiudendo il Milan nella sua metà campo nel secondo tempo. Abbiamo cercato di vincere la partita. Ma, da una palla inattiva e da una transizione subita, abbiamo incassato due gol. Io devo valutare le partite una alla volta e ragionare di match in match. Ci è mancato soltanto un gol in più del nostro avversario. Ma la mia squadra ha creato tante occasioni, contro una squadra che sta bene ed è mentalmente forte. Per giunta fuori casa. Non potrei essere più soddisfatto di così. I miei ragazzi stanno proponendo un buon calcio. La sconfitta può capitare. Perché ho tolto Chiesa? Non stava bene già all’intervallo, ma lui non molla mai. Deve imparare a conoscere meglio il proprio corpo, per questo dopo averci pensato a lungo abbiamo deciso di toglierlo nel secondo tempo”.