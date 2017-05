Montella: "Montolivo può giocare dall'inizio, Bacca è arrabbiato"

"Conto molto" su Montolivo "e c'è la possibilità che possa scendere in campo dall'inizio". Vincenzo Montella, tecnico del Milan, chiarisce così a proposito del possibile utilizzo di Montolivo, fermo da sette mesi, in occasione dell'anticipo di domani sera in casa dell'Atalanta. "Riccardo è un calciatore che c'è mancato per spessore e per esperienza", ha spiegato l'allenatore rossonero. "Ora sta bene, già da una decina di giorni lo vedo pronto. Non so se per i 90', ma in questo caso contano molto di più le motivazioni rispetto alla condizione fisica reale".

Montella poi si è concentrato sugli altri singoli. Bacca e Lapadula "sono due calciatori diversi. Pensano entrambi al gol e alla squadra, ma hanno caratteristiche distinte. Lapadula ti permette di tenere più palla e di partecipare di più al gioco, mentre Bacca ti garantisce di più sotto l'aspetto della finalizzazione. Stanno entrambi bene e hanno voglia di scendere in campo". Quanto a Suso "può giocare ovunque, dipende dal contesto di squadra e quello che gli chiedi di fare. Sicuramente nell'ultimo periodo è meno brillante, ma è un giocatore forte". Romagnoli "non è nelle condizioni ottimali ma sta stringendo i denti, vuole esserci. Valuteremo tra oggi e domani", ha chiarito il tecnico del Milan che ha poi commentato la convocazione di Plizzari al Mondiale Under 20: "Sono contento per il ragazzo perchè si allena con noi da un po' di tempo. E' un orgoglio sia per lui che per il Milan".

"Per noi questa partita vale come una finale". Vincenzo Montella, allenatore del Milan, sintetizza così l'importanza che riveste l'anticipo di domani sera a Bergamo per i rossoneri ancora in corsa per l'Europa League. "È una partita di alto livello. Sicuramente conterà moltissimo la condizione mentale", ha spiegato il tecnico. "Sarà una gara piena di duelli e per vincerli devi stare meglio dell?avversario sia mentalmente che fisicamente. A livello di qualità, con tutto il rispetto, non abbiamo nulla da invidiare".

Montella ha elogiato la squadra di Gasperini, "un esempio per quest?anno e per quanto ha fatto in passato dal punto di vista del lavoro con i giovani. È una squadra modello per lo spirito che mettono e per l?organizzazione che hanno, quindi faccio loro i miei complimenti sinceri". "Ha dimostrato - ha continuato - di saper ripartire anche dopo momenti di difficoltà come la sconfitta per 7-1 contro l?Inter. Gasperini ha a disposizione giocatori forti e di personalità, e sono lì in classifica con merito. La partita di domani mi stimola perchè troveremo di fronte una squadra solida, convinta e piena di energie".