Montella: "Morata e Belotti forti e complementari, tanti giocatori forti sognano di venire al Milan"

" "E' stata un'annata positiva, sono state poste basi per migliorarla ancora. Magari se gli sponsor riuscissero a fare qualche sforzo in più potremmo arrivare qualche top player in più...". "

Il giorno dopo la fine del campionato Vincenzo Montella, allenatore del Milan, si concede ai microfoni di Sky Sport a margine del workshop al Forte Village a Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Parlando di mercato non nasconde che gli dispiacerebbe affatto allenare Morata e Belotti, due degli attaccanti più chiacchierati sul mercato e che garantirebbero un notevole salto di qualità in attacco:

" Sono due giocatori veramente forti e sarebbero anche complementari per caratteristiche. Un invito ai top player? La volontà di venire al Milan c'è da parte di tanti bravi giocatori, è un punto di partenza importante. Siamo una società che piace anche se non giocheremo in Champions. Partiamo da una buona base". "

"Il prossimo anno fondamentale arrivare in Champions League"

Sul futuro dei giocatori rossoneri in scadenza di contratto e in prestito, Montella ha chiarito:"Chi potrebbe restare? Tutti loro hanno dato molto, nonostante fossero in scadenza o in prestito. Sono scelte che vanno fatte nel tempo in base a come cresce la squadra e cosa farà la società sul mercato. Sicuramente potrebbero essere interessante averli ancora, ma dipende dalle dinamiche del mercato".

Quanto agli obiettivi, il prossimo anno quello della società non può che essere il ritorno alla Champions League:

" Sarà una sfida ardua e impegnativa, difficilissima. Juve, Napoli e Roma sono nettamente più avanti, l'Inter ha un parco giocatori importante, vediamo come faranno il mercato, poi c'è la Lazio che ha dimostrato di avere qualcosa in più di noi, l'outsider Atalanta, la Fiorentina sempre competitiva. Dobbiamo crederci e stiamo lavorando per questo. Di quanti rinforzi ha bisogno la rosa? Non lo so, a libello numerico dovremo alzare il numero dei giocatori, tre competizioni portano via molte energie". "

Sempre guardando al bilancio stagionale il tecnico rossonero ha ammesso che "potevo fare qualcosa in più ma abbiamo fatto di più rispetto al passato. Abbiamo fatto un buon lavoro in termini di classifica e di identità. Dobbiamo lavorare per fare meglio".

"Donnarumma è innamorato del Milan"

Montella potrebbe a breve firmare il rinnovo di contratto con il club, prolungamento di contratto che non ha ancora firmato Donnarumma....

" Sento la stima totale della società, c'è chiarezza e fiducia, aspetto i tempi della società. Sono a disposizione, posso anche ritardare le vacanze...". Sulla 'telenovela' Donnarumma, infine, ha scherzato: "Gli ho fatto firmare un autografo su un foglio bianco, da tenere nelle mie mani... Se può fare una carriera alla Totti? Gigio è innamorato del Milan, è contento di giocare qui, farà la scelta migliore per sé". "