Montella: "Niang ha perso sicurezza. Deulofeu? Non parlo di giocatori non miei..."

Uno scontro al vertice che può dire al Diavolo se potrà davvero sognare la Champions League. Milan-Napoli è un crocevia importante per capire le ambizioni della squadra di Vincenzo Montella, che alla vigilia dell’anticipo di sabato sera spiega le insidie e le aspettative per questo delicato match…

" Il Napoli è un grande avversario che gioca un ottimo calcio. Sono nel loro momento migliore della stagione. Milan-Napoli è molto importante. Siamo consapevoli che dovremo fare una grande partita per batterli. Guardando la classifica ti rendi conto che siamo tutti molto vicini. La concorrenza è molto elevata, il divario dall'Europa League alla Champions è molto sottile. Penso che la partita di domani non sia decisiva. Loro sono stati costruiti per fare la Champions, con un budget superiore al nostro. Hanno doppioni dello stesso livello in ogni ruolo quindi mi aspetto un avversario molto competitivo, indipendentemente da chi giocherà. Mi aspetto una partita dove entrambe le squadre cercheranno i tre punti, molto dipenderà dall'inizio "

Con Romagnoli e Locatelli squalificati: Montella è orientato a schierare Gustavo Gomez al fianco di Paletta in difesa e Sosa in cabina di regia mentre Niang è in dubbio ma è al meglio per un’influenza, il francese sta attraversando un momento di involuzione e il centrocampista…

" Ha avuto un calo dopo il virus influenzale, ha perso un po' di sicurezza. Un episodio positivo e favorevole potrebbe aiutarlo a superare il momento difficile, lui deve continuare a lavorare. Sosa? Ha sempre cambiato in grandi squadre, ha fatto un grande campionato in Turchia, a Napoli ha fatto fatica per un discorso tattico, ora è maturo e sereno. Quando viene chiamato in causa fa sempre buone cose, ha bisogno di essere sostenuto, anche se ha giocato meno di quanto si aspettasse". "

"Deulofeu? Non parlo di giocatori di altre squadre"

Nella giornata di ieri Galliani ha presentato un’offerta all’Everton per Gerard Deulofeu, Montella però scansa i discorsi di mercato…

" Dove me lo immagino al Milan? Non me lo immagino, io parlo solo dei giocatori del Milan. "