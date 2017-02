Montella: "Questa squadra mi emoziona per lo spirito che mette in campo"

Il Monday night della 24esima giornata di Serie A termina in pareggio tra Lazio e Milan. Ecco tutte le dichiarazioni a caldo dopo l’1-1 dell’Olimpico.

Suso (Milan): "Non avevo iniziato male, ma poi ho fatto fatica a ripartire. La Lazio ha fatto una buona partita e nessuno dei due voleva perdere. Ne è nata una partita un po’ strana, ci abbiamo provato entrambe fino in fondo. Loro hanno fatto gol in un momento importante, poco prima dell’intervallo. Però nel secondo abbiamo provato di tutto per pareggiare. Era più facile per loro, ma la nostra grande partita è stata ripagata da un punto meritato. Come mi sono trovato con Deulofeu prima punta? Si muove molto bene in profondità con Ocampos e per me era più difficile. Ma hanno fatto una grande partita. La speranza di andare in Europa c’è ancora, faremo di tutto fino all’ultima partita. C’è sempre qualcosa da migliorare, ma non molliamo”.

Simone Inzaghi (allenatore Lazio): "Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto vedere. Avremmo strameritato di vincere, abbiamo sbagliato molte occasioni e poi una grande giocata di Suso ha decretato il pareggio. Nel calcio ci sta anche questo. Nessuna vittoria contro una grande? Risulta questo, ma in Coppa Italia abbiamo battuto l’Inter, e stasera avremmo dovuto battere il Milan, ma un po’ per demerito nostro e un po’ per un grandissimo Donnarumma non ci siamo riusciti. Giocando così recupereremo e ci toglieremo delle soddisfazioni. Sono rammaricato per il risultato ma non per il gioco espresso. Forse dovevamo essere più concreti, abbiamo tirato più di venti volte in porta e avremmo dovuto fare il secondo gol, e lì sarebbe finita la gara. Perché la scelta di Keita? C’era la possibilità di partire con Lulic, poi ho scelto Keita che ha fatto bene, creando pericoli. Poi anche Lulic, quando è entrato, ha fatto la sua parte, come sempre. L’obiettivo della Lazio? È sicuramente quello di tornare in Europa. Sappiamo che dovremo continuare così perché le altre non molleranno. Ci giocheremo la semifinale di Coppa Italia ma vedo il futuro roseo".

Vincenzo Montella (allenatore Milan): "Inzaghi ha detto che avrebbero meritato la vittoria? Ogni allenatore ha la sua disamina, anche io spesso ho commentato gare dove avevamo dominato e non abbiamo vinto. Probabilmente hanno creato un po’ di più loro, ma era importante la prestazione, la squadra ha dato tutto, dopo la fatica di mercoledì con il Bologna. Non posso chiedere di più ai ragazzi, questa squadra mi emoziona perché mette in campo una sola energia e un grande spirito. Addirittura avremmo potuto vincerla nel finale. Per crescere serve questo spirito, sono sempre più fiero di allenare questi ragazzi. L’ingresso di Sosa ha dato la spinta decisiva: ha cambiato la gara con la sua qualità. Sta facendo bene in ruolo non suo, quello da regista, che gli allungherà la carriera. Il rinnovo di Donnarumma quando diventerà maggiorenne? Aspettiamo i 18 anni poi credo che il Milan voglia blindarlo. Lui è innamorato del Milan e io son contento di averlo in squadra. Il rigore per la Lazio? Non voglio commentare, Donnarumma ha detto che non l’ha toccato e io ci credo, perché è un ragazzo molto pulito. Bocciatura per Bacca? Stavamo perdendo ed era dispiaciuto. Poli aveva i crampi ed è uscito lui. Alla fine l’ho visto sorridente nello spogliatoio".