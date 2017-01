Montella: "Sono contento per Bacca, adesso aspetto Niang..."

Il Milan inizia il 2017 con una sofferta vittoria ai danni del Cagliari. Ecco tutte le dichiarazioni a caldo dopo l’1-0 di San Siro.

Vincenzo Montella (Milan): “Noi abbiamo segnato tardi, ma c’è anche chi ha aspettato più di noi per vincere la partita in questa giornata. Abbiamo iniziato bene la partita, facendo molto possesso palla e con pochissime verticalizzazioni. Con il passare del tempo ci siamo un po’ allungati, abbiamo concesso del contropiede e abbiamo faticato a trovare spazio tra le linee. Nel finale con Lapadula siamo passati al 4-2-4 e abbiamo forzato la partita, sono molto soddisfatto di come è arrivata questa vittoria. La base c’è, dobbiamo solo tirare un po’ di più in porta e verticalizzare maggiormente. Ma contro un Cagliari messo bene in campo era difficile. I ragazzi li ho visti molto bene in settimana, volevo solo che si concentrassero sul futuro e non sul passato. Bacca? Eravamo più tristi noi di lui per il fatto che non segnasse. Era molto tranquillo, anche se è chiaro che vive per il gol. Sono contento che abbia segnato, adesso mi aspetto che anche Niang cresca come lui”.

Suso (Milan): “Era importante vincere. Loro si sono difesi bene, ma noi abbiamo avuto tante occasioni e alla fine siamo riusciti a segnare. Bacca è molto importante per noi perché fa tanto movimento per i compagni, è facile trovarlo. Parlare di Champions League è prematuro, dobbiamo pensare a una partita alla volta. Tutti vogliamo tornare in Europa, il primo obiettivo è l’Europa League, poi, se sarà il caso, vedremo per la Champions League. Sono contento di giocare qui al Milan, i tifosi sono sempre con me e sono felice”.

Massimo Rastelli (Cagliari): “Bisogna accettare il verdetto del campo. C’è grande rammarico per la prestazione di stasera, dispiace perdere a due minuti dalla fine giocando una partita di livello. Abbiamo dimostrato di essere molto compatti, piano piano abbiamo preso campo e abbiamo avuto delle occasioni importanti. Le ha avute anche il Milan, ma credo che il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Le mie proteste alla fine con l’arbitro? Nell’azione precedente al vantaggio del Milan c’era un fallo nettissimo su Isla proprio sotto la mia panchina. L’arbitro ha fatto proseguire e da lì è arrivato il gol. È un peccato, un punto qui ci avrebbe aiutato a fare morale. I problemi con la vecchia guardia? Non c’è stato nulla di particolare. Prima del Sassuolo venivamo da un momento particolare e può capitare che accada qualcosa fuori dalle righe, ma i ragazzi mi seguono e sono fantastici”.