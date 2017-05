Montolivo è pronto a riprendersi il Milan nella "sua" Bergamo

Sono passati sette mesi dal gravissimo infortunio di Riccardo Montolivo, la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediato in Italia-Spagna, match valido per le qualificazioni mondiali. Il centrocampista ha finalmente recuperato e nella delicata sfida contro l’Atalanta ha delle chance di giocare titolare, proprio nella sua Bergamo, doveva aveva mosso i primi passi nel calcio di vertice debuttando in Serie A.

31 gare d'assenza, uno stop che dura da ottobre

Il numero 18, un po’ a sorpresa, è pronto a riprendersi il Milan allo stadio Atleti Azzurri d’Italia dopo uno stop che dura da ottobre e ben 31 gare d’assenza. Inoltre, Montolivo si rimetterebbe al braccio quella fascia da capitano tanto discussa nell’ambiente rossonero. Montella non ha sciolto i dubbi perché la gara contro la Dea vale una buona fetta d'Europa nella corsa al sesto posto, ma ha provato il classe '85 in allenamento.

Le ipotesi di formazione di Montella nella sfida più delicata

La prima ipotesi di formazione prevede la difesa a tre con Zapata, Romagnoli (a rischio) e Gustavo Gomez terzo centrale. Sulla destra un inedito Kucka e sulla sinistra De Sciglio. Accanto a Montolivo a centrocampo sono stati testati Bertolacci e Pasalic mentre davanti potrebbero giocare Suso e Deulofeu con rinuncia sia a Lapadula che a Bacca. In alternativa, Suso potrebbe agire da mezz’ala offensiva (nel caso out Bertolacci) e la coppia d’attacco sarebbe composta da Deulofeu e Lapadula. Infine, se non dovesse farcela Romagnoli, De Sciglio verrebbe schierato accanto a Gomez e Zapata nei tre centrali, con Kucka e Vangioni sulle fasce. Montolivo, dopo appena 7 presenze e 600 minuti complessivi, scalpita e dopo tante critiche si augura che gli applausi dedicatigli dal pubblico di San Siro durante Milan-Empoli, giorno del suo ritorno tra i convocati, possano essere bissati per l’inizio di una nuova storia con il pubblico di fede rossonera.