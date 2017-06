Morata: "Andare al Milan? In Italia, la mia squadra è la Juventus"

Álvaro Morata porta a casa la sua secoda finale in carriera, ancora una volta partendo dalla panchina come accadde, già, nel 2014. Il palmarès dell’ex Juventus comincia a farsi interessante, anche se il classe ’92 spera di trovare più spazio nella prossima stagione.

Al Real Madrid tiene banco la coppia Ronaldo-Benzema, e l’ex Juventus sembra messo alla porta dai membi della BBC, o meglio BCB quest’anno. Morata è stato accostato a diverse squadre, dal Chelsea al Milan, ma l’attaccante spagnolo sembra voler restare ancora al Real e giocarsi ancora una chance: “Io voglio giocare ed essere importante per la squadra, soprattutto il prossimo anno che sarà l’anno del Mondiale. Voglio però giocarmi il posto qui, sarei pazzo se andassi via dal Real Madrid”.

Come detto, nelle ultime settimane, sono salite le quotazioni per un suo passaggio al Milan, ma Morata dice che la sua squadra in Italia è la Juventus: “È difficile che possa tornare in Italia, nonostante sia stata per me un’esperienza straordinaria giocare in Serie A. Io, però, voglio restare al Real Madrid, e in Italia la mia squadra è la Juventus”.