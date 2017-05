Moratti: "Spalletti all'Inter? Sarebbe il profilo ideale"

Suonano come un'investitura le parole dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ai microfoni di Retesport nei confronti di Luciano Spalletti, candidato principale per la panchina nerazzurra dell'anno prossimo. Per Moratti l'attuale allenatore della Roma ha tutte le caratteristiche per riportare in alto l'Inter.

" Secondo me sarebbe il profilo ideale; è un uomo intelligente, ha fatto esperienza all'estero, è andato bene alla Roma quest'anno. Secondo me starebbe bene all'Inter. Totti? E' difficile pensare che possa smettere di giocare. Lui è uno speciale, è un campionissimo, uno dei pochi in grado di poter inventare calcio "

