Moviola: Medel su Simeone, al Genoa manca un rigore; quanti errori in Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Atalanta 1-1 (arbitro: Di Bello di Brindisi)

Errore al 37' del primo tempo quando l'arbitro non espelle Raimondi, già ammonito per un fallo su Jankto, per un intervento irregolare sulla gamba di Zapata senza possibilità di colpire il pallone. Regolari invece entrambe le reti di Perica e Cristante. A dieci minuti dalla fine Udinese ancora penalizzata: Toloi infatti intercetta il tiro dal limite di Kums con il braccio sinistro staccato dal corpo.

Genoa-Inter 1-0 (arbitro: Damato di Barletta)

Al 5' manca un penalty al Genoa. Simeone, scattato in posizione regolare, viene colpito da dietro da Medel. L'arbitro concede il corner, ma c'erano gli estremi per la massima punizione. Nella ripresa giusta la valutazione sul rigore fischiato all'Inter e poi sbagliato da Candreva. Sul tiro di Perisic infatti il braccio di Burdisso è decisamente largo. Da regolamento è corretta anche l'espulsione di Kondogbia per proteste.

Lazio-Sampdoria 7-3 (arbitro: Mazzoleni di Bergamo)

Regolare la posizione di Keita al 3' in occasione del vantaggio dei padroni di casa. La gara gira attorno all'episodio del 19'. Skriniar atterra Keita stendendolo con una gamba e con il braccio. Giusto il rigore e il rosso per la chiara occasione da rete. Corretto anche il secondo penalty fischiato alla Lazio per uno sgambetto di Regini su Lulic, e quello concesso ai blucerchiati per il fallo di Wallace su Torreira.

Chievo-Palermo 1-1 (arbitro: Serra di Torino)

Nella ripresa Pellissier porta avanti i veronesi su rigore per un fallo commesso da Bruno Henrique su Inglese appena dentro l'area. Nel quinto e ultimo minuto di recupero Goldaniga, già autore dell'1-1, segna ancora di testa ma l'arbitro annulla correttamente per fuorigioco.

Sassuolo-Fiorentina 2-2 (arbitro: Gavillucci di Latina)

Nel primo tempo vengono negati due rigori agli emiliani: al 22' Rodriguez colpisce Matri sul ginocchio destro, al 37' Sanchez frana su Berardi dopo averlo colpito alla schiena con il ginocchio. Il direttore di gara fischia invece un penalty ai toscani per un fallo di Adjapong su Bernardeschi che avviene fuori area. Nella ripresa al 15' viene annullato un gol di Bernardeschi ai viola per un fuorigioco inesistente. Corretta invece la segnalazione dell'assistente per una rete annullata poco dopo a Berardi. L'arbitro sbaglia anche in occasione del rigore fischiato al Sassuolo. L'intervento di Rodriguez, che viene anche espulso nell'occasione, su Matri è infatti sul pallone.

Pescara-Crotone 0-1 (arbitro: Russo di Nola)

Sul finire del primo tempo i padroni di casa reclamano un rigore per un presunto fallo di Ceccherini su Caprari, ma il difensore anticipa l'avversario colpendo il pallone. Nella ripresa a un quarto d'ora dalla fine espulso Benali per proteste dopo un contatto con Capezzi dentro l'area. Il tocco c'è, ma anche lo sfondamento del giocatore abruzzese.

Empoli-Bologna 3-1 (arbitro: Calvarese di Teramo)

Buona prestazione del fischietto di Teramo che ricorre ai cartellini solo per gli interventi più duri. Regolare in avvio ripresa la rete del 3-1 di Costa.

