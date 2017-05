Muntari squalificato: una decisione scomoda ma giusta, al di là dei facili moralismi

È scoppiato un putiferio perché quando si parla di razzismo le notizie fanno il giro del mondo e tutti si sentono autorizzati a dire la loro in nome dell’etica, della morale e guai a chi le tocca. Nell’era dei social, poi, la dimensione del chiacchiericcio diventa incontrollabile. Muntari è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo e il verdetto ha fatto storcere il naso a molti.

I fatti

Sulley Muntari è stato squalificato per una giornata effettiva di gara per:

" Doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara, e per comportamento non regolamentare in campo perché abbandonava il terreno di giuoco senza autorizzazione del Direttore di gara (provvedimento comunicato al capitano della Soc. Pescara) "

Questo si legge sul comunicato del Giudice Sportivo. L’arbitro Minelli della Sezione di Varese, alla terza presenza in Serie A, inizialmente è rimasto sorpreso come i suoi colleghi arbitri e gran parte degli spettatori dal comportamento del giocatore che improvvisamente è apparso alterato. I protagonisti in campo, sugli spalti e nemmeno i commentatori si erano resi conto di quanto stava succedendo. Le frasi, infatti, sono state partorite da qualche mente brillante in mezzo a chi stava assistendo civilmente alla gara di Cagliari. Chiarito il motivo della reazione di Muntari, Minelli l’ha richiamato più volte e ha cercato di calmarlo invitandolo a ‘fregarsene’ di quegli insulti beceri di stampo razziale e a pensare a giocare. Il ghanese non ha voluto sentire ragioni e le proteste sono diventate talmente plateali da meritare il cartellino giallo. Un giocatore non può rivolgersi in quel modo a un arbitro, qualunque cosa accada e pur avendo ragione, e a quel punto il direttore di gara è stato costretto a estrarre il giallo.

La differenza rispetto a Lazio-Napoli (arbitro Irrati)

Il centrocampista del Pescara, esasperato, ha quindi deciso di abbandonare deliberatamente il campo e il regolamento parla chiaro: da qui nasce la notifica di espulsione (comunicata dall’arbitro al capitano) e da qui nasce la conseguente squalifica. A questo punto il partito dei moralisti sbotta perché Minelli, in nome del buonsenso, avrebbe dovuto far diffondere un annuncio per far cessare i cori e sospendere la gara, come peraltro aveva fatto Irrati in occasione di un Lazio-Napoli, uscendone alla grande e con i complimenti di tutti. La differenza, non tanto piccola, è che Irrati udì quei cori di discriminazione razziale mentre al Sant’Elia nessuno si era reso conto di niente. Minelli, che oggi ne esce come arbitro di scarsa personalità, il 7 dicembre 2014 (già due anni e mezzo fa) non ebbe alcun problema a far sanzionare il Bari per un caso simile. L’arbitro non poteva assolutamente far diffondere un annuncio e riportare a referto quello che non aveva né visto né sentito.

Le conclusioni

È evidente che Muntari non è impazzito e non si è inventato nulla, ma è altrettanto chiaro che gli insulti sono stati opera di poche persone e, a conferma di questo, c’è un altro estratto del comunicato del Giudice Sportivo che non ha sanzionato né il Cagliari né la sua tifoseria:

" Considerato che i pur deprecabili cori di discriminazione razziale sono stati percepiti nell’impianto in virtù anche della protesta silenziosa in atto dei tifosi (come segnalato dagli stessi rappresentanti della Procura federale) ma, essendo stati intonati da un numero approssimativo di soli dieci sostenitori e dunque meno dell’1% del numero degli occupanti del settore (circa duemila), non integrano dunque il presupposto della dimensione minima che insieme a quello della percezione reale è alla base della punibilità dei comportamenti in questione, peraltro non percepiti dagli Ufficiali di gara (come refertato dall’Arbitro), a norma dell’art. 11, comma 3, CGS "

Il razzismo va condannato fermamente, certe persone non dovrebbero nemmeno entrare negli stadi, ma non si può lasciarsi abbagliare dall’aspetto etico: la Federazione ha preso una decisione scomoda (è più facile sbandierare gli slogan contro il razzismo), ma giusta alla luce dei fatti. Si è mosso l’ONU, si sono sprecate parole, ma se Minelli avesse sospeso momentaneamente la gara per insulti che non aveva sentito e solo su sollecitazione di un calciatore, provocando in tal caso una multa e una probabile squalifica della curva sarda, ci sarebbe stato un clamoroso e pericolosissimo precedente: ogni calciatore si sarebbe sentito in diritto di chiedere a un arbitro la sospensione di una gara finendo per decretare lui stesso multe e squalifiche di settori dello stadio. Ogni calciatore avrebbe potuto pretendere di diventare giudice. Saremmo arrivati a questo.