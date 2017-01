N'Zonzi-Juventus: per l'Equipe bianconeri disposti a pagare i 30 milioni della clausola

La Juventus continua ad insistere per N'Zonzi. Il 28enne francese del Siviglia potrebbe andare a rinforzare il centrocampo dei bianconeri, che si è già arricchito nei giorni scorsi dell'arrivo di Tomas Rincon.

Secondo 'L'Equipe', il giocatore avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo di contratto con gli andalusi, che gli avrebbe garantito un raddoppio di stipendio (circa 2,5 milioni di euro a stagione). Il nuovo accordo comprende, però, anche l'innalzamento della clausola rescissoria da 30 a 50 milioni. Dietro il rifiuto si celerebbe infatti il desiderio da parte del giocatore di cambiare aria e quindi favorire l'arrivo di nuove offerte.

Offerte che, del resto, non gli mancano, in estate lo aveva inseguito il Leicester di Claudio Ranieri, ora in prima fila c'è la Juventus. Stando al giornale transalpino i bianconeri, che potrebbero presto cedere Lemina, sono disposti a sborsare i 30 milioni della clausola.