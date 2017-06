Nainggolan alla Roma: "Non tocca più a me decidere... Di certo non andrò alla Juventus"

Direttamente del ritiro della nazionale del Belgio, Radja Nainggolan ha parlato a “Mediaset Premium” di Luciano Spalletti, che è già volato in Cina e a breve verrà annunciato come nuovo tecnico dell'Inter, e della sua situazione in chiave calciomercato.

" Spalletti è un tecnico che ha dimostrato di essere bravo e di aver ottenuto punti importanti, siamo arrivati in Champions quindi come allenatore è bravo non c’è niente da dire. Il mio futuro? Ho già parlato abbastanza sia del mio futuro che di quello che voglio. Io ho dato, io ho fatto, ho promesso, ho mantenuto quindi adesso non tocca più a me. "

Non poteva, infine, mancare una domanda sulla finale di Champions e sul suo rapporto ttu'altro che idilliaco con i sostenitori della Juventus:

" In finale si sono affrontate due squadre importanti, il Real ha dimostrato di essere più forte e comunque le individualità offensive hanno fatto la differenza. Perché vengo beccato dai tifosi bianconeri? E che ne so, magari perché non ci sono mai andato. Potrò mai andarci? A questo punto dove vado… "

Se è impossibile immaginarlo alla Juventus, più probabile vedere il Ninja o ancora con la maglia della Roma (a patto che i giallorossi siano disposti a garantirgli un sostanzioso aumento di contratto, promesso già 12 mesi fa) oppure proprio all'Inter da Spalletti, i nerazzurri per tornare grandi hanno bisogno di giocatori di temperamento e qualità e pochi in Serie A hanno equalmente distribuite tali qualità come Nainggolan.

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi