Nainggolan punge la Juventus: "Mi cantano uomo di m... e io gli ho segnato"

Radja Nainggolan torna a punzecchiare i tifosi della Juventus. L’autore del definitivo gol del 3-1 è stato beccato anche sui social network e ai microfoni di Roma Radio ha spiegato, senza peli sulla lingua, il motivo del suo tweet al veleno nei confronti di un supporter bianconero…

" Loro (cioè i tifosi bianconeri, ndr) ce l’hanno a morte con me e cantano uomo di mer... Bene, questo uomo di m... gli ha fatto gol "

Nainggolan non era al meglio ma per nessun motivo avrebbe saltato la sfida contro la capolista: “Quella partita mi ha stimolato tanto: volevo esserci a tutti i costi e diciamo che è andata bene. La vittoria del Napoli ci ha obbligato a dover fare soltanto un risultato - ha sottolineato - Ci siamo preparati bene. Venivamo da una bella vittoria a Milano e penso che contro la Juve abbiamo fatto più o meno la stesa partita: tutti bassi e siamo ripartiti bene in diverse occasioni. Bisognava credere nel successo, che alla fine è arrivato. Penso sia stata meritata come vittoria".

In merito al fatto che la Roma sia lontana solo quattro punti dal primo posto, Nainggolan ha ammesso che "il rammarico c’è perché siamo una squadra forte. Forse abbiamo sbagliato delle partite che pensavamo fossero troppo semplici da vincere. Ma alla fine del percorso, ora che siamo a quattro punti, possiamo dire che siamo dietro una squadra che gioca la finale di Champions: magari tanta gente non vede che hanno eliminato il Barcellona e altre avversarie importanti. Siamo a quattro punti e se la vedi da questo punto di vista puoi ritenerti soddisfatto".

L'ex giocatore del Cagliari si è poi proeittato sulla sfida contro il Chievo. "Non si può pensare che sarà una passeggiata. Lo stesso vale per l?ultima in casa col Genoa: è una squadra che si deve salvare e se non vince la prossima farà di tutto per prender punti qua - ha concluso - Saranno due partite complicate".