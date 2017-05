Nainggolan: "Voglio restare a Roma, ho già rinunciato al Chelsea, ora aspetto la società"

Radja Nainggolan giura fedeltà alla Roma: "Voglio restare, ho rinunciato al Chelsea lo scorso anno. Sto per partire per le meritate vacanze. Io voglio rimanere a Roma, l'ho sempre detto - ha sottolineato il giocatore belga in un'intervista rilasciata a Centro Suono Sport - Da parte mia è semplice, l'ho sempre dimostrato. Spalletti all'Inter? Non ne so niente, cerco di leggere il meno possibile, si vedrà più avanti

A proposito dell'addio di Totti, il centrocampista giallorosso ha ammesso che "giocando a Roma da un po’ di tempo, si capisce cosa significa la Roma e ho compreso cosa vuol dire indossare questa maglia, penso che chiunque si affezioni, uno stadio così bello, dovrebbe esserci sempre, quest’anno ci è mancato. Domenica abbiamo poi vinto in quel modo, all’ultimo secondo, è stato importante, poi la festa per tante persone è stata bellissima, un momento veramente toccante - ha evidenziato Nainggolan - Se mi aspetto un riconoscimento dalla società:

" Io sono sempre qua, ho dato tanto, ho dimostrato, adesso aspetto "